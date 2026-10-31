کارشناس هوش مصنوعی، با تشریح جزئیات طرح پیچیده واشنگتن برای انتقال زیرساخت‌های دیجیتال به خلیج فارس، از ناکامی آمریکا در تثبیت هژمونی دیجیتال خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود لیایی، کارشناس هوش مصنوعی، در گفت‌و‌گو با برنامه «سلام خبرنگار» شبکه خبر، به واکاوی راهبردی «چرخش هوش مصنوعی آمریکا به سمت خلیج فارس» پرداخت.

وی اظهار داشت: این سند پیچیده که توسط مشاوران امنیت ملی آمریکا تدوین شده، با هدف‌های چندگانه و در قالب یک نقشه هماهنگ، از جمله سفر ترامپ به منطقه، دنبال می‌شد.

مهار چین و دور زدن قوانین سخت‌گیرانه آمریکا

لیایی در تحلیل نخستین هدف این طرح، اعلام کرد: واشنگتن قصد داشت با انتقال زیرساخت‌های هوش مصنوعی به منطقه، پای ابرقدرت چین را از بازار بکر و سرمایه‌های کلان خلیج فارس قطع کند. وی افزود: آمریکا می‌خواست با انحصار تجهیزات، مانع توسعه نفوذ پکن در این حوزه شود.

او همچنین خاطرنشان کرد: قوانین سخت‌گیرانه ایالت‌های آمریکا در حوزه نظارت بر محتوا و الزامات زیست‌محیطی، یکی از دلایل اصلی تلاش برای انتقال این فعالیت‌ها به کشور‌های منطقه بوده است تا توسعه سریع‌تر این صنعت بدون محدودیت‌های داخلی صورت گیرد.

صادرات آلودگی زیست‌محیطی و بهره‌کشی اقتصادی از منطقه

کارشناس هوش مصنوعی با اشاره به ابعاد زیست‌محیطی این طرح، تصریح کرد که واشنگتن تصمیم گرفته است تمامی آسیب‌های ناشی از تولید توان محاسباتی را به کشور‌های خلیج فارس منتقل کند.

لیالی گفت: تولید توان محاسباتی انرژی عظیمی مصرف می‌کند که منجر به آلودگی شدید می‌شود. آمریکا برای جلوگیری از اعتراضات فعالان محیط‌زیستی در داخل خود، تصمیم گرفت این فرایند را به منطقه منتقل کند.

وی افزود: آمریکا با استفاده از انرژی ارزان منطقه، قصد داشت با کمترین هزینه و با هدف صادرات آلودگی، هژمونی خود را در اقتصاد دیجیتال تثبیت کند.

ضربات ایران و توقف پروژه «نئوم» عربستان

لیایی با تحلیل تاثیر تحولات اخیر و جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه، از ضربه سنگینی که جمهوری اسلامی ایران به این استراتژی وارد کرده، خبر داد. وی گفت: «ضربه غیرنظامی و اقتصادی ایران، کل این طرح را با توقف مواجه کرده است.

وی با اشاره به سلب امنیت سرمایه‌گذاری افزود: «در پی اقدامات صورت‌گرفته، هیچ سرمایه‌گذار آمریکایی جرات نمی‌کند در منطقه‌ای که در معرض شلیک موشک قرار دارد، سرمایه‌گذاری کلان انجام دهد. در نتیجه، پروژه‌های عظیمی مانند پروژه نئوم در عربستان سعودی متوقف شده است.»

کابل‌های انتقال؛ پاشنه آشیل واشنگتن