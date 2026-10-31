نمایشگاه دستاورد‌ها و محصولات دانشجویی به مناسبت هفته فرهنگ دانشگاهی در دانشگاه بیرجند برپا شد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه بیرجند از برپایی نمایشگاه دستاورد‌ها و محصولات دانشجویی به مناسبت هفته فرهنگ دانشگاهی خبر داد و گفت: این نمایشگاه با اختصاص حدود ۱۴۰ میز به عرضه و فروش محصولات دانشجویان، تا دوازدهم آبان میزبان علاقه‌مندان است.

سالاری‌فر افزود: این نمایشگاه در سالن امید دانشگاه بیرجند برپا شده و فرصتی برای معرفی، عرضه و فروش دستاورد‌ها و تولیدات دانشجویان فراهم کرده است.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره غذا در روز پایانی نمایشگاه، سه‌شنبه دوازدهم آبان، گفت: در این جشنواره غذا‌های محلی و غذا‌های اقوام مختلف حاضر در دانشگاه بیرجند عرضه می‌شود.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه بیرجند با بیان اینکه بازدید از نمایشگاه و خرید محصولات برای عموم مردم آزاد است، افزود: علاقه‌مندان می‌توانند صبح‌ها از ساعت ۷ تا ۱۲ و عصر‌ها از ساعت ۱۶ تا ۱۹ از این نمایشگاه بازدید کنند.