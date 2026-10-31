به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در اولین بازی هفته تیم اسپانیول با یک گل در خانه تیم ویارئال به برتری رسید. تک گل بازی را در دقیقه ۶۰ لیاندرو کابره را به ثمر رساند. تیم ویارئال با ۱۲ امتیاز به رده دهم نزول کرد و تیم اسپانیول با ۱۱ امتیاز دوازدهم است.

* برنامه - شنبه ۹ آبان:

لوانته - آتلتیکومادرید

رایو وایکانو - سلتاویگو

رئال بتیس - مالاگا

بارسلونا - دپورتیوو آلاوس

* یک شنبه ۱۰ آبان:

ختافه - سویا

راسینگ سانتاندر - رئال مادرید

الچه - والنسیا

آتلتیک بیلبائو - رئال سوسیداد (داربی باسک یا داربی باسکو)

- در تاریخ داربی ایالت باسک که از سال ۱۹۰۹ سابقه برگزاری دارد، دو تیم تا کنون ۱۹۷ بار به مصاف هم رفته‌اند که تیم آتلتیک بیلبائو ۸۰ پیروزی و تیم رئال سوسیداد ۶۵ پیروزی به دست آورده‌اند. در این بازی‌ها تیم بیلبائو ۳۲۰ و تیم سوسیداد ۲۵۲ گل به ثمر رسانده‌اند.

دپورتیوو لاکرونیا - اوساسونا

- در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۲۷ امتیاز در صدر است و تیم‌های آتلتیکومادرید با ۲۵، رئال مادرید با ۲۴ و رئال بتیس با ۲۰ امتیاز دوم تا چهارم هستند.