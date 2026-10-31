به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، اردوی تیم ملی فوتسال بانوان ایران از ۱۱ آبان‌ماه در مرکز ملی فوتبال آغاز می‌شود که شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان، اسامی ۱۴ بازیکن به این اردو را اعلام کرد.

بر این اساس زهرا کیانی، الهام عنافچه از تیم پالایش نفت آبادان و مریم سادات‌سید، شقایق متعمدی سده، و فهیمه قنبری از خوزستان به این اردو فراخوانده شدند.

اردوی تیم ملی فوتسال بانوان کشور از روز ۱۱ تا ۱۲ آبان‌ماه در تهران برگزار می‌شود و سپس بازیکنان تهران را به مقصد چین ترک خواهند کرد تا در مسابقات چین حضور داشته باشند.