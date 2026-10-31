مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به پیش بینی برداشت ۷۵ هزار تن انار در استان گفت: منطقه سیاب شهرستان کوهدشت به عنوان بزرگترین انارستان مجتمع کشور، بیشترین سطح زیر کشت انار را در استان به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ محمدرضا بیرانوند گفت: استان لرستان با دارا بودن سه هزار و ۲۰۰ هکتار باغ انار یکی از قطب های مهم تولید این محصول در کشور است که پیش‌بینی می‌شود امسال ۷۵ هزار تن انار از انارستان های این استان برداشت شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود:شهرستان کوهدشت به ویژه منطقه ی سیاب با دو هزار و ۲۰۰ هکتار باغ انار بیشترین سطح زیر کشت انار را در لرستان به خود اختصاص داده‌ و دیگر باغ های انار استان هم در شهرستان‌های خرم‌آباد، چگنی، معمولان و پلدختر وچود دارد.

وی با اشاره به ارقام انار تولیدی در لرستان بیان کرد:عمده انار تولیدی لرستان از رقم ملس ساوه است که در کوهدشت بومی شده و با نام محلی ملس سیاب شناخته می‌شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: علاوه بر تازه خوری ۸۰ درصد انار تولیدی لرستان، ۲۰ تا ۲۵ درصد هم در صنایع کوچک و کارگاه‌های خانگی به محصولاتی مانند رب انار و آب انار تبدیل می‌شود.

بیرانوند با اشاره به سه هزار و ۷۵۰ بهره‌بردار در بخش تولید انار لرستان افزود: میانگین سطح باغ های انار در استان برای هر بهره‌بردار هشت‌ دهم هکتار، معادل هشت هزار مترمربع است.