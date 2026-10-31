استاندار مازندران اعلام کرد: گام‌های تازه برای تکمیل و توسعه طرح فاضلاب بابل و امیرکلا با یک و نیم همت اعتبار برداشته شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، استاندار مازندران از پیگیری تأمین منابع مالی طرح فاضلاب بابل و امیرکلا از محل ظرفیت قانونی ماده ۵۶ خبر داد و گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته و همکاری مسئولان ملی، روند تأمین مالی این طرح مهم زیرساختی به مرحله مورد انتظار رسیده است. ‎

مهدی یونسی‌رستمی با اشاره به اهمیت اجرای طرح فاضلاب بابل و امیرکلا افزود: تأمین منابع مالی این طرح از محل ظرفیت ماده ۵۶ با جدیت در دستور کار قرار گرفت و با همکاری مسئولان ملی، زمینه پیشبرد روند تأمین اعتبار آن را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه فاضلاب بابل و امیرکلا از طرح‌های مهم زیرساختی و محیط‌زیستی منطقه به شمار می‌رود، افزود: برآورد منابع مالی مورد نیاز برای اجرای کامل این طرح حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اعتباری برای تأمین منابع مورد نیاز آن ضرورت دارد.

استاندار مازندران با تأکید بر اهمیت اجرای مرحله‌ای این طرح تاکید کرد: تأمین منابع مالی و پیشبرد عملیات اجرایی می‌تواند زمینه توسعه شبکه جمع‌آوری فاضلاب و بهره‌برداری از بخش‌های آماده‌شده را فراهم کند.

یونسی‌رستمی با اشاره به آثار اجرای این طرح در ارتقاء بهداشت عمومی و حفاظت از محیط زیست گفت: تکمیل شبکه جمع‌آوری فاضلاب و اتصال آن به سامانه تصفیه، نقش مهمی در کاهش آلودگی‌های ناشی از دفع غیراصولی فاضلاب، صیانت از منابع آب و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان بابل و امیرکلا دارد.

وی در پایان بر ضرورت استمرار هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مسئولان ملی برای تأمین اعتبارات و تسریع در اجرای این طرح تأکید کرد.