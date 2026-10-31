دانش آموزان استان چهارمحال و بختیاری امروز با اجرای رزمایش روز نوجوان یاد و خاطره شهید فهمیده را گرامی داشتند.

روز نوجوان و رزمایش نوجوانان جانفدا در چهارمحال و بختیاری

روز نوجوان و رزمایش نوجوانان جانفدا در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، این دانش آموزان ولایت مداری، مسولیت پذیری و وطن پرستی را مهمترین درسی دانستند که از شهید فهمیده آموخته‌اند و بر پایداری بر این شیوه ومنش در دفاع از آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی تاکید کردند.

سردار امجدیان فرمانده انتظامی استان در این مراسم با گرامیداشت روز نوجوان و تشریح جانفشانی‌های شهید فهمیده و شهدای نوجوان در طول دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونیستی بر هوشیاری و استفاده از ظرفیت دوران نوجوانی و بصیرت افزایی تاکید کرد.