به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، آیین نواختن زنگ استکبارستیزی با حضور دکتر داودی فرماندار شهرستان نکا، مدیر آموزش و پرورش، جمعی از مسئولان، فرهنگیان و دانش‌آموزان در دبیرستان نمونه دولتی شادروان گلدوست برگزار شد.

هدف از نواخته شدن این زنگ در مدارس، آشنایی دانش آموزان به اهمیت و وقایع روز۱۳ آبان، مفهوم استکبار و استکبارستیزی، دلیل مبارزه با استکبار و نقش بصیرت و هوشیاری در جلوگیری از اقدامات مستکبرانه و نه گفتن به تحریم‌های ظالمانه آمریکا از نگاه نسل چهارمی‌های انقلاب اسلامی است.

این مراسم، جلوه‌ای از پیوند آگاهی، ایمان و مسئولیت‌پذیری نسل نوجوان با آرمان‌های انقلاب اسلامی بود؛ نسلی که قرار است با قلم، اندیشه، دانش و اراده، آینده ایران را بسازد و پرچم عزت و استقلال کشور را بر قله‌های پیشرفت به اهتزاز درآورد.

داودی، فرماندار شهرستان نکا، در این آیین با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ استکبارستیزی در میان نسل جوان اظهار داشت: دانش‌آموزان امروز با تکیه بر علم، آگاهی، بصیرت و خودباوری، ادامه‌دهندگان راه شهدا و پرچمداران عزت، استقلال و پیشرفت ایران اسلامی هستند.

وی با اشاره به اهمیت تربیت نسلی آگاه، مسئولیت‌پذیر و برخوردار از روحیه خودباوری افزود: دانش‌آموزان باید در کنار علم‌آموزی، شناخت دشمن، تقویت بصیرت و احساس مسئولیت نسبت به آینده کشور را نیز در وجود خود پرورش دهند.

استکبارستیزی تنها یک شعار مناسبتی نیست؛ بلکه فرهنگی برخاسته از استقلال‌خواهی، عزت‌طلبی، خودباوری و ایستادگی در برابر سلطه‌گری است؛ فرهنگی که در میدان علم، فناوری، تولید دانش و دستیابی به افتخارات ملی نیز معنا پیدا می‌کند.دانش‌آموزان نکایی نیز در این آیین، ضمن اعلام همبستگی با مردم و تأکید بر استمرار روحیه امید و همدلی در اجتماعات مردمی قرارگاه شبانه، علم‌آموزی، تلاش مستمر و فتح سکوهای افتخار را مسیر پیش روی خود اعلام کردند.

آنان با تأکید بر اینکه آینده کشور به دستان توانمند نسل نوجوان ساخته خواهد شد، ایمان، امید، توکل، توسل و تلاش علمی را سرمایه‌های ارزشمند عبور از دشواری‌ها و رسیدن به قله‌های پیشرفت دانستند.پیام این اجتماع دانش‌آموزی روشن بود؛ تا زمانی که روحیه امید، ایمان و خودباوری در میان مردم و نسل جوان زنده است، دشمنان در تحقق اهداف خود علیه ملت ایران ناکام خواهند ماند.

زنگ استکبارستیزی در دبیرستان گلدوست نکا، بار دیگر یادآور این حقیقت شد که میدان آینده‌سازی از کلاس‌های درس آغاز می‌شود؛ جایی که دانش‌آموزان امروز، دانشمندان، مدیران، نخبگان و افتخارآفرینان فردای ایران خواهند بود.اینجا دیار نیکان است؛ جایی که زنگ استکبارستیزی، زنگ بیداری، دانایی، امید و عزم برای ساختن ایرانی سربلند است.

سیزدهم آبان روز دانش‌آموز و استکبار ستیزی است که در سه مقطع تاریخی سال‌های ۱۳۴۳ (تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه)، ۱۳۵۷ (کشتار وحشیانه دانش‌آموزان) و ۱۳۵۸ (تسخیر لانه جاسوسی) به نماد عزت، مقاومت، دشمن‌شکنی و استکبارستیزی ملت ایران و سرشکستگی و خفت و خواری دشمنان این مرز و بوم تبدیل شده و روزی است که باطن مداخله گر و جاسوس مسلک شیطان بزرگ برملا شد و تجربیات و درس‌های گرانبهایی از این روز عزیز در نزد ایرانیان و آزادیخواهان جهان به یادگار ماند.