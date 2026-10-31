\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u0646\u0634\u0627\u0637 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0648 \u062a\u0631\u0648\u06cc\u062c \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u0648\u0631\u0632\u0634 \u0647\u0645\u06af\u0627\u0646\u06cc\u060c \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u0631\u0627\u0647\u06a9\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0631\u062a\u0642\u0627\u06cc \u0633\u0644\u0627\u0645\u062a \u0648 \u067e\u0648\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u062c\u0627\u0645\u0639\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u0647\u0641\u062a\u0647 \u062a\u0631\u0628\u06cc\u062a\u200c\u0628\u062f\u0646\u06cc \u0648 \u067e\u062f\u0627\u0641\u0646\u062f \u063a\u06cc\u0631\u0639\u0627\u0645\u0644\u060c \u0647\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u067e\u06cc\u0627\u062f\u0647\u200c\u0631\u0648\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u06af\u06cc \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0634\u06cc\u0647 \u062f\u0631\u06cc\u0627\u0686\u0647 \u0634\u0648\u0631\u0627\u0628\u06cc\u0644 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\n \n \u067e\u06cc\u0627\u062f\u0647\u200c\u0631\u0648\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u06af\u06cc \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0634\u06cc\u0647 \u062f\u0631\u06cc\u0627\u0686\u0647 \u0634\u0648\u0631\u0627\u0628\u06cc\u0644\n