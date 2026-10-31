مدیرکل امور عشایری استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مجموع ایل راه‌های درخواست شده برای تسطیح در استان را ۱۳ هزار کیلومتر اعلام کرد و گفت: از این مقدار از ابتدای سال جاری تاکنون ۹ هزار و ۶۰۰ کیلومتر مرمت و تسطیح شد که حجم مرمت ایلراه‌های در مقایسه بامدت مشابه پارسال ۲۵ درصد افزایش داشته است.

خادمی نژاد افزود: با بکارگیری ۵ دستگاه گریدر بخش دولتی نسبت به مرمت و موج تراشی ایلراه عشایری از محل اعتبارات تملک، ارزش افزوده و بحران در تمامی شهرستان‌های سطح استان اقدام شده است.

به گفته وی همچنین حدود ۵ کیلومتر بازگشایی و اصلاح مسیر ایلراه و حدود ۲۷.۳ کیلومتر شن ریزی با ۶۵ میلیارد ریال اعتبار در سال جاری انجام شده است.

خادمی نژاد همچنین از احداث و مرمت ۹۳ مورد بند خاکی و مرمت و بهسازی ۱۲ رشته قنات در هفت ماه گذشته خبر داد و گفت: همچنین ۶ طرح آبرسانی به محلات عشایری با اعتبار تخصیصی ۲۸۰ میلیارد ریال در هفت ماه گذشته اجرا شده است.

وی با بیان اینکه همچنین در این مدت تعداد ۱۰۵ طرح با هزینه ۲۳۳ میلیارد ریال تامین اعتبار شده و تاکنون دارای ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی است، افزود: حفر و تجهیز ۳ حلقه چاه شرب انسان و دام، نگهداری و بهره برداری از ۳ مورد شبکه آب، بازگشایی ۲ ایلراه، کمک به مرمت و تجهیز ۶۹ مورد منابع آبی، مرمت و بهسازی ۷ حلقه چاه مالداری و آبشخور، احداث ۳ استخر ذخیره آب و آبشخور، احداث و بهسازی ۱۰ مورد منبع دفنی و آبشخور، مرمت و بهسازی ۶ رشته قنات و چشمه و آبرسانی به ۲ محله عشایری از جمله این طرح‌ها است.