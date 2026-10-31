به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار گفت: آمارگیری سراسری زنبورستان‌های جویبار همزمان با کشور از ۲ آبان آغاز شد و تا ۲۵ دی با مشارکت زنبورداران ادامه دارد.

عبدالله رحیمی افزود: هم‌زمان با آغاز آمارگیری سراسری زنبورستان‌های کشور، اجرای این فرآیند با هدف توسعه پایدار زنبورداری در شهرستان جویبار تا ۲۵ دی ماه ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده تصریح کرد: در ابتدای امر، هماهنگی‌های لازم با شرکت تعاونی زنبورداران شهرستان و مراکز جهاد کشاورزی سه‌گانه برای سرشماری سالانه کلنی‌های زنبور عسل انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی جویبار با ارائه آمار شهرستان گفت: در شهرستان جویبار ۱۱۰ زنبوردار مشغول فعالیت هستند و ۷ هزار کلنی زنبور عسل در این شهرستان شناسایی شده است و سالیانه حدود ۵۷ تن عسل در این شهرستان تولید می‌شود.

رحیمی هدف از این فرآیند را به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی زنبورستان‌ها، برنامه‌ریزی دقیق‌تر و حمایت هدفمند از زنبورداران عنوان کرد و گفت: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جویبار این فرآیند را با هدف تقویت ظرفیت‌های تولید و توسعه پایدار زنبورداری دنبال می‌کند.

وی با تأکید بر اهمیت این موضوع در بخش کشاورزی گفت: زنبورداری در گرده‌افشانی، حفظ تنوع زیستی، اشتغال روستایی و تولید محصول با ارزش افزوده بالا نقش مستقیم دارد و آمار دقیق، پیش‌نیاز سیاست‌گذاری و حمایت هدفمند از زنبورداران است.