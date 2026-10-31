

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی طاهریان معاون ساماندهی و شبکه‌سازی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور، در گفت‌وگو با برنامه «سلام خبرنگار» شبکه خبر، با اشاره به گردهمایی دو روزه مدیران استانی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد در تهران، اظهار داشت: این نشست با حضور مدیران ستادهای استانی، معاونین تبلیغ حوزه‌های علمیه و نمایندگان قرارگاه قرب‌البصاری (عج) برگزار شد تا هماهنگی‌های لازم برای عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی بیشتر شود.



ساختار قرارگاه ملی مسجد؛ هم‌افزایی نهادهای متولی

معاون ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد با تشریح ارکان قرارگاه ملی مسجد گفت: این قرارگاه با راهبری شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و مشارکت سازمان بسیج مستضعفین، مدیریت حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کند. هر یک از این ارکان مأموریت‌های اختصاصی خود را در سازمان‌شان و مأموریت‌های مشترک را در چارچوب قرارگاه انجام می‌دهند.



وی افزود: مساجد در طول تاریخ انقلاب اسلامی، به‌ویژه در دوران دفاع مقدس و بحران‌های طبیعی، همواره محل اثر و پشتیبانی از مردم بوده‌اند. بنابراین، ایجاد هماهنگی بین نهادهای متولی برای بهره‌گیری بهتر از این ظرفیت‌ها ضروری است.



طرح مسجد محوری و نقش ۲۸ هزار کانون فرهنگی

طاهریان با تأکید بر برنامه «مسجد محوری در محلات» در قالب برنامه هفتم توسعه، خاطرنشان کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئولیت بخش فرهنگ و هنر این طرح را بر عهده دارد. در حال حاضر بیش از ۲۸ هزار کانون فرهنگی و هنری در جوار مساجد کشور فعالیت می‌کنند که حدود ۱۲ هزار مسجد دارای کانون فعال هستند.



وی ادامه داد: بسیاری از این کانون‌ها دارای گروه‌های سرود، نمایش، فیلمسازی و کتابخانه‌های مسجدی هستند که می‌توانند به عنوان دستیاران فرهنگی برای امامان جماعت و مبلغین طرح هجرت عمل کنند. حدود ۸ هزار مبلغ طرح هجرت از طریق حوزه‌های علمیه اعزام می‌شوند که نیازمند همراهی فرهنگی و هنری کانون‌های مساجد هستند.



باز کردن میدان برای ظرفیت‌های مردمی

این مقام مسئول با بیان اینکه ظرفیت‌های مردمی و محلی بسیار بالاتر از چالش‌های موجود است، گفت: متأسفانه گاهی از این ظرفیت‌ها غافل می‌شویم، در حالی که اگر میدان برای مردم در محله و با محوریت مسجد باز باشد، بسیاری از مشکلات قابل حل است.



طاهریان در پایان از مدیران استانی و معاونین تبلیغ حوزه‌های علمیه دعوت کرد تا در ادامه این گردهمایی دو روزه در تهران، بر اجرای عملیاتی برنامه‌ها و تحقق اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری در خصوص نقش مسجد و مسجدی‌ها تمرکز کنند.



