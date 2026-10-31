به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مردم استان همچنان با حضور درقرار‌های شبانه خود فریاد اتحاد و ایستادگی در برابر دشمن و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی سر می‌دهند.

مردم جان فدا استان زنجان در قرار‌های شبانه خود با تاکید بر مقاومت و ایستادگی گفتند؛ گوش به فرمان رهبری تا تمام کردن کار در میدان حاضرند.

حاضران در این اجتماعات شبانه که میدان‌ها را به سنگری برای دفاع از میهن تبدیل کرده‌اند، با حضور گسترده خود ثابت کردند که در راه صیانت از اسلام و آرمان‌های انقلاب اسلامی، هرگز خستگی نمی‌شناسند.