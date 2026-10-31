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رطوبت هوا در شبانه روز گذشته در شهرستان آبادان به ۹۱ درصد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: تا اواسط روز یکشنبه در سواحل و مناطق جنوبی و جادههای مواصلاتی جنوبی استان افزایش رطوبت و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی مورد انتظار است.
محمد سبزه زاری افزود: در شبانه روز گذشته بیشترین میزان رطوبت در شهرستان آبادان با ۹۱ درصد ثبت شده است.
در بیست و چهار ساعد گذشته بیشترین دمای هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر ۳۶ درجه و کمترین دما ۲۵ درجه سانتیگراد بوده است.
دمای کنونی هوا در این دو شهر ۳۰ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی نیز ۷۹ درصد گزارش شده است.