به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: تا اواسط روز یکشنبه در سواحل و مناطق جنوبی و جاده‌های مواصلاتی جنوبی استان افزایش رطوبت و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی مورد انتظار است.

محمد سبزه زاری افزود: در شبانه روز گذشته بیشترین میزان رطوبت در شهرستان آبادان با ۹۱ درصد ثبت شده است.

در بیست و چهار ساعد گذشته بیشترین دمای هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر ۳۶ درجه و کمترین دما ۲۵ درجه سانتیگراد بوده است.

دمای کنونی هوا در این دو شهر ۳۰ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی نیز ۷۹ درصد گزارش شده است.