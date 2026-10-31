مالک و مدیرعامل ملوان بندرانزلی در واکنش به استعفای زارع سرمربی این تیم گفت: استعفای مازیار را نمی‌پذیرم، ما باید کنار هم بمانیم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اشکان پوررشید، مدیرعامل باشگاه ملوان گفت: از حضور تاریخی بانوان گیلانی در ورزشگاه زنده‌یاد سیروس قایقران و حمایت نود دقیقه‌ای آنها زیر باران و نشان دادن فرهنگ بالای هواداری در بندرانزلی و استان گیلان قدردانی می‌کنم. تیم ما از نظر فنی عملکرد بسیار خوبی داشته، اما متأسفانه نتوانسته‌ایم نتیجه زحماتمان را بگیریم.

وی درباره استعفای مازیار زارع سرمربی تیم ملوان بندرانزلی بعد از شکست مقابل چادرملو گفت: مسئولیت این نتایج فقط بر دوش مازیار نیست و مدیریت هم مسئول است. استعفای او را نمی‌پذیرم و تمام تلاشم را برای بازگشتش می‌کنم. مازیار سرمایه ملوان است و حمایت من از او صددرصدی است. باید کنار هم بمانیم و با تقویت تیم در آینده از این شرایط عبور کنیم.