امسال ۳۰ هزار هکتار از اراضی شهرستان نقده به کشت گندم، جو و نخود اختصاص داده شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نقده از کشت پاییزه در شهرستان خبر داد و افزود: امسال ۳۰ هزار هکتار از اراضی شهرستان به کشت پاییزه، شامل گندم، جو و نخود اختصاص داده شده است.

کریم ابراهیم زاده با اشاره به تهیه بذر‌های اصلاح شده و کود برای کشاورزان، تصریح کرد: این کشت از ۲۰ مهر شروع و تا ۱۰ آبان ادامه دارد و برابر اعلام هواشناسی در خصوص «ال نینو» توصیه می‌شود بهره برداران جهت استفاده بهینه از بارش‌های احتمالی زودتر اقدام به کشت نمایند.

وی از برگزاری آموزش‌های لازم در خصوص نحوه کشت، آماده سازی زمین، نوع بذر از طریق ترویج جهاد کشاورزی خبر داد تا کشاورزان بتوانند از وضعیت موجود عملکرد خود را افزایش و خسارت‌های احتمالی را کاهش دهند.

بذر‌های کاشته شده در این مزارع نگین، سالار، پیشگام و میهن است که با دانش روز در دل خاک نقده کاشته شده است تا سفره سال آینده پربارتر از هر سال باشد.