حضور ناشران ایرانی در نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب، چاپ صدوسی‌وششم کتاب «خون دلی که لعل شد»، رونمایی از چند اثر تازه و آغاز فعالیت باشگاه نوجوان ایران‌گو؛ مهم‌ترین رویداد‌های کتاب در هفته‌ گذشته بود.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بسته خبری کتاب در هفته‌ای که گذشت را با حضور ناشران ایرانی در غرفه جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی آغاز می‌کنیم؛ از دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تا چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب دوشنبه و شصت‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب بلگراد.

کتاب «خون دلی که لعل شد»، خاطرات خودگفته رهبر شهید انقلاب از زندان‌ها و تبعید در دوران مبارزاتی، همچنان در صدر پرفروش‌های انتشارات انقلاب اسلامی قرار دارد. این اثر به‌تازگی به چاپ صدوسی‌وششم رسیده است.

همچنین کتاب «حکمرانی فضای مجازی در اندیشه رهبر شهید» رونمایی شد. این کتاب در سه بخش، جهان‌بینی فضای مجازی، چارچوب حکمرانی و تدابیر و سیاست‌های مرتبط با این حوزه را در اندیشه ایشان بررسی می‌کند.

کتاب «چنین گفت مجتهد فلسفه»؛ اثر شهید دکتر علی لاریجانی نیز رونمایی شد. اثری که به ترسیم سیمای فکری و اخلاقی استاد فقید فلسفه، دکتر کریم مجتهدی می‌پردازد.

«کتابخانه برای همه» عنوان رویداد ملی طراحی خدمات کتابخانه‌های عمومی است که با هدف شناسایی و حمایت از ایده‌های نوآورانه کتابداران و مسئولان کتابخانه‌ها برگزار می‌شود.

برگزاری ویژه‌برنامه‌های سی‌ و چهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران نیز از بیست‌وسوم تا سی‌ام آبان، با شعار «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» در دستور کار قرار دارد.

«نگهبان درخت زیتون» عنوان رمان نوجوانی به قلم علی‌الله سلیمی است که با محوریت هویت فلسطین و تلاش نوجوانان برای پاسداری از میراث سرزمینشان منتشر شده است؛



و در آخر؛ باشگاه نوجوان «ایرانگو» با هدف تربیت دیپلمات‌های فرهنگی نوجوان آغاز به کار کرد؛ مجموعه‌ای که قرار است در زمینه‌هایی همچون نویسندگی و تولید محتوا به زبان‌های مختلف، زمینه فعالیت نوجوانان را فراهم کند.