تور گردشگری زعفران با حضور گروهی از کمپرداران و طبیعت‌ گردان و به منظور توسعه گردشگری روستایی و معرفی ظرفیت‌ های کشاورزی در شهرستان زاوه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی فرماندار زاوه گفت: تور گردشگری زعفران با هدف آشنایی بیشتر گردشگران با فرآیند تولید زعفران و تجربه زیست روستایی در منطقه برگزار شد و در این برنامه، شرکت‌ کنندگان علاوه بر بازدید از مزارع زعفران، با مراحل برداشت و فرآوری این محصول ارزشمند آشنا شدند.

محسن نجات افزود با تأکید بر اهمیت گردشگری در اقتصاد منطقه، اظهار کرد: شهرستان زاوه ظرفیت های بسیار بالایی در زمینه گردشگری کشاورزی و طبیعت‌ گردی دارد، برگزاری چنین توری با حضور کمپرداران، نه تنها باعث معرفی بهتر محصول زعفران به سطح ملی و بین‌ المللی می‌ شود، بلکه می‌ تواند محرک اقتصادی برای روستاهای منطقه و ایجاد اشتغال برای ساکنان باشد.

فرماندار زاوه گفت: شهرستان زاوه بیش از ۱۶ هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران دارد و یکی از بزرگ‌ ترین تولیدکننده های زعفران در خراسان است.

این تور گردشگری در محل مجموعه گردشگری جهانشیری در روستای صفی آباد برگزار شد.