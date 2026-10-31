به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی زرقان گفت: کشاورزان این شهرستان کشت گندم آبی و دیم را در زمین‌های خود آغاز کرده‌اند و پیش بینی می‌شود در سال زراعی جاری، بیش از ۱۷ هزار هکتار محصول کشت کنند.

غلامعلی بوذرجمهر افزود: رعایت اصول زراعی و بهره گیری از راهنمایی کارشناسان نقش مؤثری در استقرار مطلوب مزارع، افزایش بهره وری و بهبود عملکرد محصول دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرقان بیان کرد: ارائه مشاوره‌های تخصصی در مراحل کاشت، داشت و برداشت در کنار تامین نهاده‌های مورد نیاز از اقداماتی است که می‌تواند زمینه ساز تحقق اهداف پیش بینی شده در تولید گندم شهرستان زرقان شود.