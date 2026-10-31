به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حمید محبوبی افزود: امدادگران جمعیت هلال‌احمر در بازه زمانی آخر هفته، عملیات‌های امدادرسانی متعددی را در پی وقوع انواع تصادفات رانندگی، از جمله برخورد خودروها، تصادف زنجیره‌ای، انحراف از جاده و واژگونی وسایل نقلیه در استان انجام دادند.

او با اشاره به شدت حوادث، گفت: در این مدت ۱۵ حادثه رانندگی گزارش شده که ۶۱ نفر در آنها مصدوم شده‌اند. از جمله حساس‌ترین حوادث، تصادف زنجیره‌ای بیش از ۱۰ خودرو در محور ارومیه ـ سلماس بود که به تنهایی ۲۰ مصدوم بر جای گذاشت. همچنین برخورد دو خودرو در همین محور، ۴ مصدوم دیگر را در پی داشت.

محبوبی گفت: تصادف در محور بوکان ـ مهاباد با ۷ مصدوم، برخورد دو خودرو در محور ارومیه ـ سلماس با ۵ مصدوم و انحراف یک خودرو در محور شاهین‌دژ ـ میاندوآب با ۵ مصدوم، از دیگر سوانح گزارش‌شده بود. همچنین حوادث پراکنده‌ای در محور‌های ماکو ـ بازرگان، ماکو ـ شوط، شوط ـ چایپاره و نقده ـ پیرانشهر رخ داد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی همچنین به یک عملیات غیررانندگی اشاره کرد و گفت: در شهرستان شاهین‌دژ، امدادگران پایگاه احمدآباد موفق شدند به یک کودک ۳ ساله که با علائم تشنج به مرکز مراجعه کرده بود، امدادرسانی کنند. پس از انجام اقدامات اولیه و تثبیت وضعیت، کودک برای درمان تخصصی به مرکز درمانی منتقل شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد که نجاتگران هلال‌احمر با اعزام سریع به محل و انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی، نقش مهمی در کاهش شدت آسیب‌های مصدومان ایفا کرده‌اند.