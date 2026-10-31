معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور بر ضرورت توزیع عادلانه اعتبارات متناسب با میزان محرومیت و نیاز شهرستان‌ها، به مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان درباره لزوم توجه بیشتر به مناطق کم برخوردار به ویژه شهرستان باروق، حضور میدانی و پیگیری عملی مشکلات تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،عبدالکریم حسین‌زاده در نشست شورای اداری شهرستان باروق، با تأکید بر اینکه تخصیص اعتبارات باید بر اساس میزان محرومیت و نیاز شهرستان‌ها باشد، اظهار کرد: مدیران کل نباید در توزیع منابع، مرکز استان و شهر‌های نزدیک به آن را در اولویت قرار دهند و اعتبارات باید متناسب با نیاز‌های واقعی مناطق اختصاص یابد، نه بر مبنای قدرت و لابی‌گری.

وی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی خواست ظرف یک هفته گزارش روند تخصیص اعتبارات استانی شهرستان‌ها را ارائه کنند و افزود: مدیران باید نسبت به مسائل شهرستان‌ها حساسیت داشته باشند، به طوری که شخصاً در شهرستان‌ها حضور یابند و برای رفع مشکلات، راهکار‌های عملی ارائه دهند؛ چراکه مسئولیت آنان صرفاً به مرکز استان محدود نمی‌شود.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در پیگیری مسائل شهرستان‌ها تصریح کرد: مدیران محلی باید در کنار بیان مشکلات، راهکار‌های اجرایی نیز ارائه دهند و مشخص کنند با استفاده از ظرفیت‌های موجود چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند و همچنین حفظ و نگهداری زیرساخت‌های ایجادشده، به‌ویژه مدارس، باید در اولویت قرار گیرد تا از هدررفت و تخریب ثروت ملی جلوگیری شود.

حسین‌زاده با اشاره به برخی شاخص‌های محرومیت در باروق، از پیگیری مسائل این شهرستان در حوزه آب شرب، راه‌های روستایی و مدارس سنگی خبر داد و گفت: تکمیل مرکز جامع خدمات سلامت روستای چالخاماز و مرکز پیش‌بیمارستانی باروق نیز پیگیری خواهد شد.

وی درباره حمایت از واحد‌های تولیدی شهرستان اظهار کرد: کارشناسان ظرف یک هفته آینده برای بررسی میدانی و برآورد دقیق اعتبارات مورد نیاز به واحد‌های تولیدی باروق مراجعه می‌کنند و تخصیص اعتبار بر اساس ارزیابی کارشناسی انجام خواهد شد.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور همچنین بر آغاز عملیات گازرسانی به ۲۵ روستای بخش نختالو در اسرع وقت تأکید کرد و افزود: در هر مرحله‌ای که برای پیشبرد این طرح نیاز به کمک باشد، همکاری خواهیم کرد.