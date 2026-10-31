به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مسعود صادقی خمامی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان، با تشریح ابعاد فنی و اجرایی بازسازی شبکه برق بازار رشت، این طرح را فرصتی برای رفع محدودیت‌های انباشته‌شده زیرساختی و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای توسعه این مرکز مهم اقتصادی عنوان کرد.

‌وی با اشاره به محدودیت ظرفیت شبکه برق بازار در گذشته گفت: زیرساخت‌های الکتریکی بازار رشت در مقطعی به مرز اشباع ظرفیت رسیده بود و محدودیت‌های موجود، امکان توسعه متناسب با نیاز‌های جدید و رونق فعالیت‌های اقتصادی را با دشواری مواجه می‌کرد؛ به‌گونه‌ای که تأمین ظرفیت‌های جدید ناگزیر به خارج از محدوده بازار و سایر مناطق معطوف می‌شد.

‌مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان افزود: با اجرای طرح بازسازی و توسعه زیرساخت‌های برق، زمینه عبور از این محدودیت‌ها و ایجاد ظرفیت پایدار برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های آتی بازار فراهم می‌شود.

‌صادقی خمامی با اشاره به روند پیشرفت این طرح گفت: تاکنون حدود ۴۰ درصد عملیات اجرایی بازسازی شبکه برق به اتمام رسیده و با توجه به طراحی و اجرای مرحله‌ای و تفکیک‌شده مسیر‌های عملیاتی، هر بخش پس از تکمیل، قابلیت بهره‌برداری مستقل خواهد داشت و این شیوه اجرا امکان استفاده تدریجی از زیرساخت‌های آماده‌شده را فراهم می‌کند.

‌وی در ادامه، رفع موانع اجرایی مرتبط با جانمایی و ساخت پست‌های جدید برق را از الزامات پیشبرد بدون وقفه طرح دانست و گفت: تکمیل عملیات اجرایی در برخی نقاط، مستلزم تعیین تکلیف محل استقرار پست‌های موردنیاز و تحویل به‌موقع سایت‌های مربوطه به شرکت توزیع نیروی برق است، ازاین‌رو، همکاری و مشارکت دستگاه‌های مسئول، مدیریت شهری و ذی‌نفعان برای رفع موانع موجود و فراهم‌سازی امکان اجرای عملیات در نقاط پیش‌بینی‌شده، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ روند پیشرفت طرح دارد.

‌مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان گفت: در طرح‌های توسعه شبکه، پیوستگی مراحل اجرایی و آماده‌بودن محل اجرای تأسیسات، از الزامات اصلی پیشبرد عملیات است و هرگونه تأخیر در تعیین تکلیف سایت‌های موردنیاز می‌تواند بر زمان‌بندی اجرای بخش‌های مرتبط تأثیر بگذارد، بر همین اساس، تسریع در رفع موانع و هماهنگی مستمر میان مجموعه‌های مسئول، زمینه تکمیل به‌موقع زیرساخت‌های برق بازار را فراهم خواهد کرد.

‌وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح، ایجاد شبکه‌ای متناسب با نیاز‌های توسعه‌ای بازار رشت، افزایش ظرفیت تأمین برق و فراهم‌کردن بستر فنی لازم برای تداوم و رونق فعالیت‌های اقتصادی در این محدوده است؛ مسیری که تحقق آن، در کنار پیشبرد عملیات اجرایی، به همکاری مؤثر دستگاه‌های مسئول در رفع موانع و تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز وابسته خواهد بود.