رئیس کمیسیون بودجه و عضو شورای اسلامی شهر یزد: در شش‌ماهه نخست سال، ۳۹ درصد از درآمد‌ها و منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب سال تأمین شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نیکونژاد از بررسی عملکرد مالی شهرداری در شش‌ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: بر اساس گزارش ارائه‌شده، اگرچه شهرداری در پیش‌بینی و تأمین منابع مالی این دوره حدود ۸۰ درصد از اهداف تعیین‌شده را محقق کرده، اما میزان تأمین درآمد‌ها و منابع در مقایسه با بودجه مصوب سالانه همچنان با عقب‌ماندگی همراه است.



رئیس کمیسیون بودجه و عضو شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به بودجه ۱۱ همتی شهرداری یزد اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال، تنها ۳۹ درصد از درآمد‌ها و منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب سال تأمین شده است؛ موضوعی که ضرورت تسریع در تأمین منابع مالی در نیمه دوم سال را دوچندان می‌کند.

وی افزود: پیش‌بینی واقع‌بینانه منابع، نخستین گام در مدیریت صحیح بودجه است، اما در ادامه سال باید با شناسایی موانع اجرایی و ساختاری و به‌کارگیری راهکار‌های خلاقانه، برای تأمین منابع باقی‌مانده اقدام شود.

رئیس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر یزد تأکید کرد: باید اطمینان حاصل کنیم که فاصله میان منابع پیش‌بینی‌شده و منابع تأمین‌شده، بر روند اجرای طرح های عمرانی و کیفیت ارائه خدمات به شهروندان تأثیر منفی نگذارد. از این‌رو، نظارت مستمر بر عملکرد مالی شهرداری و پیگیری روند تأمین منابع، از وظایف مهم شورای اسلامی شهر است.

نیکونژاد در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود شهرداری با برنامه‌ریزی دقیق و اتخاذ تدابیر لازم، عقب‌ماندگی موجود در تأمین منابع را جبران کند تا اجرای طرح های عمرانی و برنامه‌های توسعه‌ای شهر با تأخیر مواجه نشود.