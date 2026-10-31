دویست‌وچهل‌ودومین قرار شبانه مردم مبعوث شهرستان مه‌ولات خراسان رضوی، با یاد و نام سردار شهید سمائی و دیگر سرداران شهید این شهرستان، با حضور مسئولان شهرستانی، خانواده‌های معظم شهدا و مردم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این مراسم به مناسبت سالروز شهادت سردار شهید سمائی و با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام و دیگر سرداران شهید شهرستان برگزار شد. حاضران در این اجتماع بر تداوم راه شهدا تأکید کردند.

امیر رشیدیان، متخصص کشوری حوزه سواد رسانه‌ای، در این مراسم به ایراد سخنرانی پرداخت و درباره اهمیت سواد رسانه‌ای و ضرورت افزایش آگاهی در برابر جنگ رسانه‌ای دشمن مطالبی بیان کرد.

اجرای سرود‌های انقلابی و حماسی توسط دانش‌آموزان، مداحی و قرائت دعا و دعای فرج از دیگر برنامه‌های این اجتماع شبانه بود.

سردار غلامرضا سمایی از رزمندگان هشت سال جنگ تحمیلی در راه دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها و مبارزه با تروریست‌های تکفیری در سوریه به شهادت رسید.

این شهید از اهالی تربت حیدریه بود که پیش از آن مسئولیت‌هایی چون مسئول بسیج شهرستان تربت حیدریه، مسئول اطلاعات سپاه شادگان اهواز، مسئول اطلاعات و فرمانده آتشبار گردان توپخانه، مسئول اطلاعات گروه توپخانه و موشکی ۶۱ محرم، مسئول عملیات گروه توپخانه ۶۱ محرم، مسئول گروه توپخانه لشکر ۵ نصر، معاون هماهنگ کننده قرارگاه ثامن ­الائمه(ع)، مسئول عملیات قرارگاه ثامن ­الائمه(ع) سپاه در شرق کشور را بر عهده داشته است.