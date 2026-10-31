پخش زنده
امروز: -
دویستوچهلودومین قرار شبانه مردم مبعوث شهرستان مهولات خراسان رضوی، با یاد و نام سردار شهید سمائی و دیگر سرداران شهید این شهرستان، با حضور مسئولان شهرستانی، خانوادههای معظم شهدا و مردم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این مراسم به مناسبت سالروز شهادت سردار شهید سمائی و با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام و دیگر سرداران شهید شهرستان برگزار شد. حاضران در این اجتماع بر تداوم راه شهدا تأکید کردند.
امیر رشیدیان، متخصص کشوری حوزه سواد رسانهای، در این مراسم به ایراد سخنرانی پرداخت و درباره اهمیت سواد رسانهای و ضرورت افزایش آگاهی در برابر جنگ رسانهای دشمن مطالبی بیان کرد.
اجرای سرودهای انقلابی و حماسی توسط دانشآموزان، مداحی و قرائت دعا و دعای فرج از دیگر برنامههای این اجتماع شبانه بود.