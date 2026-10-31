معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر اهمیت عبور شرکت‌های فناور از مرحله توسعه محصول به تولید نیمه صنعتی،تسهیل سازوکار‌های قانونی واگذاری و بهره‌برداری از اراضی و زیرساخت‌های تخصصی پارک‌ها را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد نبی شهیکی در جمع روسای پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور با تأکید بر ضرورت تحول در مدل حکمرانی پارک‌های علم و فناوری، افزود: پارک‌ها باید در تعامل فعال با نهاد‌های سیاست‌گذار و دستگاه‌های مالیاتی، زمینه کاهش هزینه‌های مبادله، تسهیل تجاری‌سازی و بهبود محیط کسب‌وکار شرکت‌های نوآور را فراهم کنند.

معاون وزیر علوم، اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری و اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را یکی از ابزار‌های کلیدی تحریک تقاضای فناوری و هدایت سرمایه صنایع بزرگ به زیست‌بوم دانش‌بنیان دانست.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم با اشاره به تفاوت سطح عملکرد پارک‌های علم و فناوری در بهره‌گیری از اعتبارات مالیاتی سرمایه‌گذاری و تحقیق و توسعه اظهار کرد: استان‌های تهران، البرز و کرمان در زمینه اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری عملکرد مطلوبی داشته‌اند و خراسان رضوی، خوزستان و یزد در حوزه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در شمار استان‌های پیشرو قرار دارند.

شهیکی همچنین تهران، اصفهان، خراسان رضوی و سمنان را از استان‌های دارای عملکرد قابل توجه در حوزه مالیات بر ارزش افزوده معرفی کرد و گفت: میزان عملکرد اصفهان در این حوزه طی یک سال اخیر ۳۱۵ میلیارد تومان، خراسان رضوی ۱۷۵ میلیارد تومان و سمنان ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است؛ در حالی که این رقم در آذربایجان شرقی و استان فارس، با اینکه استانی صنعتی هستند، اندک بوده و این عملکرد برای چنین استان‌هایی قابل قبول نیست.

به گفته شهیکی، پارک‌ها باید از میزبانی شرکت‌ها فراتر رفته و به بازیگران فعال در توسعه بازار فناوری و شکل‌دهی مشارکت‌های راهبردی میان صنعت و استارتاپ‌ها تبدیل شوند.

وی با تأکید بر اهمیت عبور شرکت‌های فناور از مرحله توسعه محصول به تولید نیمه صنعتی، خواستار تسهیل سازوکار‌های قانونی واگذاری و بهره‌برداری از اراضی و زیرساخت‌های تخصصی پارک‌ها شد.

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم با اشاره به تنگنای و کمبود منابع دولتی، توسعه مدل‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی (PPP) را ضرورتی برای پایداری مالی و توسعه زیرساخت‌های نوآوری عنوان کرد.

وی در ادامه به طراحی مدل‌های جدید سرمایه‌گذاری مشترک با صنایع، صندوق‌های پژوهش و فناوری و بخش خصوصی در توسعه آزمایشگاه‌های تخصصی، مراکز رشد، شتاب‌دهنده‌ها و زیرساخت‌های تولید نیمه‌صنعتی در پارک‌ها اشاره کرد و گفت: پارک‌های موفق باید بتوانند با اهرم‌سازی منابع و دارایی‌های خود، سرمایه بخش خصوصی را به سمت توسعه فناوری و خلق ارزش اقتصادی هدایت کنند.

شهیکی در تشریح محور پنجم، حرکت پارک‌های علم و فناوری به سمت حکمرانی هوشمند، مأموریت‌گرا و مبتنی بر شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) را خواستار شد.

وی افزود: براساس استاندارد جدیدی که در معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم طراحی شده، معیار موفقیت پارک‌ها از تعداد شرکت‌های مستقر، حجم فروش و توسعه فیزیکی، به شاخص‌هایی همچون رشد درآمد شرکت‌ها، جذب سرمایه، قرارداد‌های صنعتی، تعداد واحد‌های فناور مقیاس پذیر، تجاری‌سازی فناوری، حجم اعتبار مالیاتی جذب شده و اشتغال تخصصی تغییر کرده است.

معاون وزیر علوم همچنین بر توسعه شبکه‌های نوآوری منطقه‌ای، تخصصی‌سازی پارک‌ها متناسب با مزیت‌های اقتصادی استان‌ها و تقویت ارتباط میان دانشگاه، صنعت و سرمایه‌گذاران تأکید کرد و خواستار نقش‌آفرینی فعال رؤسای پارک‌ها در رفع موانع رشد شرکت‌ها، جذب سرمایه و توسعه بازار فناوری شد.

وی در پایان تصریح کرد: پارک‌های علم و فناوری باید از مراکز استقرار و میزبان واحد‌های فناور به موتور‌های خلق ارزش، توسعه بازار و رشد مقیاس‌پذیر کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان تبدیل شوند؛ چراکه موفقیت زیست‌بوم نوآوری در نهایت با میزان اثرگذاری آن بر تولید، بهره‌وری و اقتصاد دانش بنیان سنجیده می‌شود.