رئیس سازمان بسیج اساتید کشور گفت: جایگاه استادی دانشگاه مسئولیتی بزرگ در تربیت نسل آینده و پیشرفت کشور است. استادان باید علاوه بر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، با بهره‌گیری از علم و فناوری در حل مسائل کشور نقش‌آفرینی کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیشوایی در نشست هم‌اندیشی استادان بانوی دانشگاه‌های تهران بر پیگیری اصلاح آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی با توجه به شرایط بانوان و حمایت از نقش‌آفرینی علمی اساتید بانوی تأکید و بیان کرد، در بازنگری آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی باید شرایط ویژه بانوان، به‌خصوص مادران دارای فرزند خردسال، مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور، استاد تمام دانشگاه علم و صنعت ایران و عضو دانشمندان یک درصد برتر جهان، در نشست هم‌اندیشی اساتید بانوی دانشگاه‌های تهران بر پیگیری اصلاح آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی با توجه به شرایط بانوان و حمایت از نقش‌آفرینی علمی اساتید بانوی تأکید کرد.

عضو دانشمندان برتر یک درصد جهان گفت: «جایگاه استادی دانشگاه مسئولیتی بزرگ در تربیت نسل آینده و پیشرفت کشور است. اساتید باید علاوه بر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، با بهره‌گیری از علم و فناوری در حل مسائل کشور نقش‌آفرینی کنند.»

پیشوایی افزود: «یکی از اولویت‌های بسیج اساتید، پیگیری مطالبات بانوان دانشگاهی در حوزه قوانین و مقررات است. ضروری است کارگروهی تخصصی از اساتید بانو برای بررسی قوانین اجرا‌نشده و ارائه پیشنهاد‌های اصلاحی تشکیل شود.»

استاد تمام دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: در بازنگری آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی باید شرایط ویژه بانوان، به‌خصوص مادران دارای فرزند خردسال، مورد توجه قرار گیرد. هدف ما کاهش استاندارد‌های علمی نیست، بلکه ایجاد فرصت‌های عادلانه‌تر برای پیشرفت علمی بانوان است.»

پیشوایی افزود: «در حوزه مأموریت‌های صنعتی نیز زمینه همکاری با شرکت‌ها، به‌ویژه مجموعه‌های دانش‌بنیان، فراهم شده تا اساتید بانو بتوانند در محیط‌های مناسب و متناسب با شرایط خانوادگی خود فعالیت کنند.»

رییس سازمان بسیج اساتید کشور در پایان گفت: «هدف ما این است که مطالبات بانوان استاد از سطح نشست و گفت‌و‌گو فراتر برود و با ارائه پیشنهاد‌های عملیاتی، زمینه ارتقای جایگاه علمی و نقش‌آفرینی مؤثرتر آنان در دانشگاه‌ها فراهم شود.»