راه ارتباطی بشاگرد به میناب که بر اثر بارندگی و طغیان رودخانه شیبکوه بسته شده بود، صبح امروز بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای میناب گفت: بامداد شنبه نهم آبان، بر اثر بارندگی و طغیان رودخانه شیبکوه چهار نقطه در مسیر بشاگرد به میناب با ورود گل و لای و رسوب رودخانه به جاده بسته شده بود که با کمک نیرو‌های راهداری در سریع‌ترین زمان ممکن بازگشایی شد.

عباس شبانی افزود: اکنون سه دستگاه لودر و کامیون برای بازگشایی کامل مسیر در محل مستقر است.

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شیبکوه به‌عنوان یکی از گلوگاه‌های مهم ارتباطی بشاگرد به میناب، نقش تعیین‌کننده‌ای در رفت و آمد خودرو‌های امدادی، خدماتی و عمومی دارد، براین اساس رفع نقاط حادثه‌خیز و ایمن‌سازی پایدار این جاده ضروری است.