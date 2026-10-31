به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این گردهمایی حجت‌الاسلام موسی خواجوی، مسئول شبکه گفتمان‌سازان انقلاب اسلامی، با تبیین ابعاد بیانیه گام دوم انقلاب و تأکید بر سخنرانی اول خرداد ۱۳۹۸ رهبر شهید انقلاب، گفت: شناخت دقیق مسیر طی‌شده انقلاب اسلامی، عظمت چشم‌انداز پیش‌رو و نقش‌آفرینی نیروی جوان متعهد، سه محور اساسی برای حرکت به سمت تحقق تمدن نوین اسلامی است.

وی با اشاره به ضرورت شناخت دقیق بیانیه گام دوم انقلاب اظهار کرد: اگر کسی سخنرانی اول خرداد ۱۳۹۸ را ندیده باشد و تسلط کافی بر محتوای آن نداشته باشد، نمی‌تواند درک دقیقی از بیانیه گام دوم انقلاب پیدا کند؛ چراکه این سخنرانی در واقع مکمل بیانیه و تبیین‌کننده ابعاد عملیاتی و عینی‌سازی آن است.

حجت الاسلام خواجوی با بیان اینکه در این سخنرانی، سه موضوع اساسی مورد توجه قرار گرفته است، افزود: نخست، عظمت راه طی‌شده انقلاب اسلامی در چهار دهه گذشته است، مسیری که با فراز و نشیب‌های فراوان، جنگ تحمیلی، ترورها، تهدید‌ها و تحریم‌ها همراه بوده و با وجود همه این موانع، انقلاب اسلامی توانسته به جایگاه کنونی خود برسد.

مسئول شبکه گفتمان‌سازان انقلاب اسلامی ادامه داد: دومین موضوع، عظمت چشم‌اندازی است که پیش روی انقلاب اسلامی قرار دارد. ما به دنبال تحقق تمدن نوین اسلامی هستیم و باید بدانیم تمدن به معنای شکل‌گیری یک جامعه کامل و جامع است که بتواند برای مسائل مختلف خود راه‌حل داشته باشد. اگر جمهوری اسلامی مدعی حرکت به سمت تمدن اسلامی است، باید بتواند برای مسائل اقتصادی، معیشتی، فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی جامعه نیز راهکار‌های مبتنی بر آموزه‌های اسلامی ارائه کند.

وی با اشاره به اینکه چشم‌انداز انقلاب اسلامی، تحقق تمدن نوین اسلامی و زمینه‌سازی ظهور حضرت حجت (عج) است، تصریح کرد: سومین موضوع و محور اصلی این مسیر، عظمت نقش نیروی جوان متعهد است. در بیانیه گام دوم و سخنرانی اول خرداد، بر نقش جوانان متعهد، حزب‌اللهی و انقلابی تأکید شده است؛ چراکه تحقق این چشم‌انداز بدون حضور فعال و مسئولانه نسل جوان امکان‌پذیر نیست.

حجت الاسلام خواجوی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر ایجاد حرکت عمومی برای رسیدن به این هدف گفت: برای تحقق تمدن نوین اسلامی، یک راه اساسی وجود دارد و آن ایجاد حرکت عمومی با محوریت جوان متعهد است. حرکت عمومی به معنای حضور و نقش‌آفرینی آحاد مردم در عرصه‌های مختلف است؛ همان‌گونه که در جریان پیروزی انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، جهاد سازندگی و مقابله با کرونا شاهد مشارکت گسترده مردم بودیم.

وی افزود: بسیاری از موفقیت‌های انقلاب اسلامی با حضور مردم رقم خورده است. سنت‌های الهی نیز به اراده و عملکرد مردم گره خورده‌اند، همان‌گونه که در مقاطع مختلف تاریخ اسلام، تصمیم‌ها و رفتار‌های مردم در سرنوشت جامعه و حتی جایگاه شخصیت‌های بزرگی همچون امیرالمؤمنین (ع) و امام مجتبی (ع) تأثیرگذار بوده است. بنابراین، در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب، نقش‌آفرینی مردم در تحقق اهداف انقلاب اسلامی جایگاهی اساسی دارد.

مسئول شبکه گفتمان‌سازان انقلاب اسلامی با بیان اینکه تحقق دولت اسلامی نیز نیازمند نقش‌آفرینی مردم است، اظهار کرد: دولت اسلامی صرفاً با شکل‌گیری سازمان‌ها و نهاد‌های رسمی محقق نمی‌شود، بلکه جریان‌های مردمی، حلقه‌های میانی و گروه‌های کوچک و مسئله‌محور باید در این مسیر نقش‌آفرینی کنند. این جریان‌ها از جنس مردم هستند و با تکیه بر ظرفیت‌های اجتماعی و فناوری‌های موجود، می‌توانند برای حل مسائل اولویت‌دار جامعه وارد میدان شوند.

حجت الاسلام خواجوی با اشاره به تجربه‌های موفق مشارکت مردمی در سال‌های نخست انقلاب خاطرنشان کرد: نهضت سوادآموزی و دیگر حرکت‌های مردمی در ابتدای انقلاب نشان دادند که وقتی مردم برای حل یک مسئله اجتماعی به میدان می‌آیند، می‌توانند در مدت‌زمان کوتاهی تحولات بزرگی ایجاد کنند. امروز نیز باید از ظرفیت مردم و فناوری‌های موجود برای حل مسائل کشور استفاده کنیم و منتظر اقدامات صرفاً دولتی نمانیم.

وی با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی در شرایط کنونی گفت: در شرایطی که مردم با مسائل و نگرانی‌های مختلف مواجه هستند، باید بتوانیم با تبیین صحیح، ارائه راهکار‌های عملی و فعال‌سازی ظرفیت‌های اجتماعی، امید را در جامعه تقویت کنیم. رهبر شهید انقلاب در این زمینه چهار مأموریت اساسی را برای صاحبان ذهن فعال و زبان گویا مطرح کرده‌اند که یکی از مهم‌ترین آنها تبیین و گفتمان‌سازی است.

حجت الاسلام خواجوی با اشاره به ضرورت فعال‌سازی ظرفیت جوانان متعهد در این عرصه گفت: مخاطب اصلی حرکت عمومی، جوان متعهد و حزب‌اللهی است. باید جوانانی را که در محیط‌های مختلف، از جمله مدارس، دانشگاه‌ها و مساجد، دارای ذهن فعال و روحیه مسئولیت‌پذیری هستند، شناسایی و سازمان‌دهی کنیم و شبکه‌ای از این افراد را برای تبیین و نقش‌آفرینی اجتماعی شکل دهیم.

مسئول شبکه گفتمان‌سازان انقلاب اسلامی افزود: جوان متعهد کسی است که نسبت به مسائل جامعه احساس مسئولیت می‌کند، اهل اقدام است، از مسئولیت‌پذیری فاصله نمی‌گیرد و در مسیر حل مسائل پیشگام می‌شود. باید چنین جوانانی را محور حرکت در محلات قرار دهیم تا بتوانند با تشکیل گروه‌های کوچک و مردمی، برای حل مسائل و آسیب‌های اجتماعی اقدام کنند.

وی با تأکید بر ظرفیت مسجد در شکل‌دهی به حرکت عمومی و حل مسائل محلی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات عملی در این مسیر، محور قرار دادن مسجد در محله و شکل‌دهی به یک حرکت مسئله‌محور با مشارکت مردم است. باید یک مسجد را به‌عنوان الگو انتخاب کنیم، ظرفیت‌های جوانان متعهد را در آن فعال سازیم و تجربه موفق حل مسائل محله با مشارکت مردم را به دیگر مساجد نیز معرفی کنیم؛ چراکه مسئله اصلی ما، محله و حل مسائل آن به دست خود مردم است.

حجت الاسلام خواجوی با تأکید بر نقش امام محله در فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی اظهار کرد: امام محله باید مردم را به میدان بیاورد و زمینه‌ای فراهم کند تا خود مردم برای حل مسائل جامعه و محله اقدام کنند. در این حرکت عمومی، محور اصلی، جوان متعهد و حزب‌اللهی است که با احساس مسئولیت و روحیه انقلابی، دیگران را نیز به نقش‌آفرینی دعوت می‌کند.

وی با اشاره به الگو‌های موفق در این زمینه افزود: شهید فخری‌زاده نمونه‌ای از جوان متعهد و انقلابی بود که با محوریت خود توانست جمعی از دانشجویان را گرد هم آورد و هسته‌ای از دانشمندان را برای حل مسائل کشور شکل دهد. این تجربه نشان می‌دهد که یک نیروی متعهد می‌تواند با ایجاد یک هسته اولیه، زمینه‌ساز حرکت جمعی و تحولات بزرگ باشد.

مسئول شبکه گفتمان‌سازان انقلاب اسلامی ادامه داد: همین الگو را می‌توان در سطح محله نیز پیاده کرد به‌گونه‌ای که امام محله، ۱۰ جوان متعهد و حزب‌اللهی را شناسایی و گرد هم آورد و هر یک از آنها با تشکیل گروهی پنج تا ۶ نفره، مسئول پیگیری و حل یکی از مسائل محله شوند. در این صورت، با شکل‌گیری ۱۰ گروه مردمی، می‌توان ۱۰ مسئله اولویت‌دار محله را با مشارکت مردم دنبال کرد و به‌تدریج حرکت عمومی و مسئله‌محور را گسترش داد.

حجت الاسلام خواجوی در پایان با تأکید بر ضرورت آغاز عملی این حرکت در مساجد گفت: باید از همین مسجد آغاز کنیم و با راه‌اندازی گفتمان حل مسئله و سازمان‌دهی جوانان متعهد، آن را به الگویی برای سایر مساجد تبدیل کنیم؛ تا مسجد بتواند به محور حرکت اجتماعی و حل مسائل مردم در سطح شهر تبدیل شود.