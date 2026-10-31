کارگردان سینما، در نخستین نشست کارگاه انتقال تجربه در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، با نقد کلیشه‌ها و تأکید بر ضرورت خلق زبان تصویری مستقل، عبور فیلمسازان از روایت‌های تکراری را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین روز برگزاری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، کارگاه انتقال تجربه کمال تبریزی، کارگردان سینما، در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

تبریزی در ابتدای این نشست با بازخوانی سیر تحول این ژانر، به تغییر عنوان‌های «سینمای جنگ» و «سینمای دفاع مقدس» به «سینمای مقاومت» اشاره کرد و پرسش بنیادین درباره ریشه‌های خشونت و جنگ را مطرح کرد. وی با بیان تجربیات شخصی خود از دوران آغاز فعالیت هنری، از انگیزه‌های فردی برای ورود به دنیای سینما و مستندسازی جنگ سخن گفت.

تفاوت «روایت فتح» با مستندسازی‌های صرف

این کارگردان با اشاره به اثر ماندگار شهید مرتضی آوینی، گفت: «روایت فتح» فراتر از ثبت صرف یک واقعه بود. وی تأکید کرد که برخلاف مستندهایی که تنها به دنبال ثبت هیجان و سرعت در تصویرسازی بودند، در مجموعه «روایت فتح»، نگاه، تحلیل و تأمل درباره انسان‌های جنگ و انگیزه‌های آن‌ها حرف اول را می‌زد.

هشدار درباره کلیشه‌ها در سینمای مقاومت

تبریزی در بخش مهمی از سخنان خود، نسبت به خطر گرفتار شدن در کلیشه‌های رایج در سینمای مقاومت هشدار داد و گفت: «فیلمساز موفق باید جهان و زبان تصویری خود را بسازد؛ نه اینکه صرفاً نسخه‌ای از آثار موفق پیشین را بازسازی کند. اگر کارگردان بر اساس دستورالعمل‌های ممیزی و نگاه‌های سفارشی فیلم بسازد، کلیشه جایگزین جهان شخصی او شده و اثر قدرت ارتباطی خود را از دست می‌دهد.»

وی با اشاره به فیلم «لیلی با من است»، از اهمیت ایجاد تضاد و رویکردهای متفاوت در روایت گفت و افزود: «خلاقیت زمانی شکل می‌گیرد که کارگردان از جریان‌های غالب و نگاه‌های پیش‌فرض فاصله بگیرد.»

ضرورت پیوند فرم و محتوا

این کارگردان با تأکید بر اهمیت تناسب میان فرم و محتوا، خاطرنشان کرد که هر فیلمساز باید برای بیان آنچه در فیلمنامه آمده، زبان تصویری متناسب با جهان خود را کشف کند. وی همچنین تأکید کرد که فیلمساز نباید از ترس برخوردهای احتمالی، از بیان باورهای واقعی خود باز بماند، بلکه باید بر پایه آن چیزی که به آن ایمان دارد، فیلم بسازد.

تبریزی در پایان سخنان خود، بر لزوم حفظ هیجان و دلهره‌ی هنری تأکید کرد و گفت: «فیلمساز نباید به مرحله‌ای برسد که ساخت فیلم برایش کاری پیش‌بینی‌پذیر و بی‌اضطراب شود؛ هر فیلم باید مختصات و ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود را داشته باشد.»