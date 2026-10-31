مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان از تولید سه اثر شاخص هنری با مشارکت حدود ۶۰۰ هنرمند استان در دومین کنگره ملی بزرگداشت ۴ هزار شهید گلستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ گلچین نمایش «آخر سرزمین» را یکی از آثار تولیدشده برای این کنگره برشمرد و گفت: این اثر با مشارکت ۱۲۰ هنرمند بومی طی پنج شب در مجموعه نمایشگاه بین‌المللی استان اجرا شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان همچنین به اجرای سمفونی‌نمایش «روایت ایستادگی» اشاره کرد و افزود: این اثر با حضور حدود ۸۰ هنرمند و به سرپرستی پهلوان‌نژاد، از استادان موسیقی استان، در تالار فخرالدین اسعد گرگانی طی سه شب به روی صحنه رفت.

گلچین اجرای سرود ۳۵۰ نفره را سومین برنامه شاخص هنری کنگره عنوان کرد و گفت: این اجرا در کنار دو اثر نمایشی، بخشی از توانمندی و ظرفیت هنرمندان استان را به نمایش گذاشت.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از استعداد‌های هنری استان گفت: یکی از رویکرد‌های اصلی در برنامه‌های فرهنگی و هنری کنگره، استفاده از توان هنرمندان بومی بود و تلاش کردیم به‌جای اتکا به گروه‌های خارج از استان، بخش عمده فعالیت‌ها با مشارکت نیرو‌های هنری گلستان انجام شود.