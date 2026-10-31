فرماندار شهرستان شاهین‌دژ گفت: در جریان سفر معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به شهرستان شاهین‌دژ، ۳۵ طرح با هدف رفع محرومیت، توسعه زیرساخت‌های روستایی، حمایت از تولید و ایجاد اشتغال پایدار به تصویب رسید

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،منصور یوسفی در جمع خبرنگاران شهرستان با اشاره به دستاوردهای سفر اخیر معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به شهرستان افزود: این طرح‌ها با هدف ارتقای شاخص‌های توسعه روستایی، بهبود زیرساخت‌های عمرانی، تقویت ظرفیت‌های اقتصادی و حمایت از فعالیت‌های اشتغال‌زا در مناطق محروم تدوین و تصویب شده‌اند.

وی ادامه داد: حمایت از فعالان زنجیره‌های تولید و اقتصادی در حوزه‌های گیاهان دارویی، سیب، انگور، گردشگری و بوم‌گردی در قالب تسهیلات ماده ۹۵، حذف ۱۱ باب مدرسه سنگی، اجرای طرح‌های آبخیزداری، بهسازی و توسعه راه‌های مواصلاتی روستایی و فعال‌سازی و توسعه واحدهای صنعتی و تولیدی از جمله محورهای این مصوبات است.

یوسفی گفت: همچنین توسعه واحدهای پرورش مرغ گوشتی، گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر با محوریت پنل‌های خورشیدی، تخصیص قیر تهاتری برای اجرای پروژه‌های عمرانی، حمایت از طرح‌های اشتغال‌زایی پایدار روستایی و اجرای طرح‌های هادی در روستاهای بالای ۲۰ خانوار در شمار برنامه‌های پیش‌بینی‌شده قرار دارد.

فرماندار شاهین دژ تسهیلات بانکی و کمک‌های بلاعوض برای مقاوم‌سازی مسکن روستایی را از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این سفر است اعلام کرد و گفت: این تسهیلات مقاوم سازی با هدف بهبود شرایط سکونت و ارتقای ایمنی واحدهای مسکونی روستایی اعطا می‌شود.

یوسفی، با اشاره به اهمیت این مصوبات در رفع محرومیت و توسعه مناطق روستایی اظهار کرد: اجرای این طرح‌ها می‌تواند نقش مؤثری در تقویت زیرساخت‌های عمرانی، رونق تولید، ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود شرایط زندگی روستاییان داشته باشد.