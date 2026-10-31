مجموعه‌ای از مسابقات ورزشی دانش آموزی و فرهنگیان با هدف ترویج فرهنگ ورزش و ایجاد نشاط و شادابی در شهرستان آباده برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مجموعه‌ای از مسابقات ورزشی با هدف ترویج فرهنگ ورزش و فعالیت‌های بدنی، ایجاد نشاط و شادابی، شناسایی استعداد‌های ورزشی و تقویت روحیه رقابت سالم در میان دانش‌آموزان و فرهنگیان شهرستان آباده به میزبانی هنرستان فاطمه سعادت برگزار شد.

این رقابت‌ها در رشته‌های دوومیدانی، تنیس روی میز، آمادگی جسمانی و دارت و با حضور دانش‌آموزان دوره‌های متوسطه اول و دوم در بخش دختران و پسران و فرهنگیان برگزار شد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.