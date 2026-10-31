درحالی که دشمنان با تمام توان در پی ایجاد تفرقه و تضعیف انسجام ملی هستند، مردم آگاه و ولایتمدار اردبیل بار دیگر در سرمای شب و با حضوری پرشور و مسئولانه ، پیام روشنی از وحدت، وفاداری به نظام اسلامی و ایستادگی به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل درحالی که دشمنان با تمام توان در پی ایجاد تفرقه و تضعیف انسجام ملی هستند، مردم آگاه و ولایتمدار اردبیل بار دیگر در سرمای شب و با حضوری پرشور و مسئولانه ، پیام روشنی از وحدت، وفاداری به نظام اسلامی و ایستادگی به نمایش گذاشتند.

اردبیلی ها قدم به قدم با ملت ایران بعد از نه ماه هنوز پای کار نظام و‌انقلاب هستند.