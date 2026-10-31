رئیس هیئت دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در اجلاس بین‌المللی «دیوان‌های محاسبات در جهان در حال تحول» بر ضرورت تقویت استقلال نهاد‌های عالی حسابرسی، توسعه ظرفیت‌های فناورانه و حرکت به سوی نظارت مستمر، پیشگیرانه و مبتنی بر ریسک تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ اجلاس بین‌المللی «دیوان‌های محاسبات در جهان در حال تحول» با حضور رؤسا و نمایندگان عالی‌رتبه نهاد‌های عالی حسابرسی بیش از ۱۷ کشور و مقام‌های سیاسی و پارلمانی ویتنام در هانوی برگزار شد.

مهدی کیایی، رئیس مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران و رئیس هیئت ایرانی در این اجلاس، در سخنرانی خود به تبیین الزامات تحول در نظام حسابرسی بخش عمومی، تقویت استقلال نهادی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین پرداخت.

به گزارش روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، در مراسم افتتاحیه اجلاس، نگوین تی هونگ، نایب‌رئیس مجلس ملی ویتنام، با تأکید بر جایگاه نهاد‌های عالی حسابرسی در نظام حکمرانی، استفاده از فناوری‌های نوین، توسعه ظرفیت‌های نیروی انسانی و بازنگری در رویکرد‌های نظارتی را از الزامات مواجهه با چالش‌های نوظهور دانست. وی همچنین بر نقش این نهاد‌ها در تقویت انضباط مالی، مبارزه با فساد و ارتقای شفافیت و اثربخشی حکمرانی تأکید کرد.

محور‌های سخنرانی هیئت ایرانی

مهدی کیایی در سخنرانی خود، صیانت از منابع عمومی، تقویت پاسخ‌گویی، ارتقای شفافیت مالی و افزایش اعتماد عمومی را از محور‌های اساسی چشم‌انداز آینده نهاد‌های عالی حسابرسی برشمرد. وی با اشاره به ضرورت شناسایی روند‌های نوظهور و مخاطرات پیش‌رو، اتخاذ رویکردی آینده‌نگرانه را برای ارتقای کارآمدی نظام‌های حسابرسی ضروری دانست.

وی همچنین بر ضرورت استقرار چارچوب نهادی متناسب با مأموریت‌های قانونی نهاد‌های عالی حسابرسی تأکید کرد و گفت هماهنگی میان قوانین، ساختار‌ها و رویه‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که امکان اعمال نظارت مستقل و مؤثر، بدون مداخله در مسئولیت‌های اجرایی دستگاه‌های تحت رسیدگی، فراهم شود. به گفته وی، تفکیک روشن میان وظایف نظارتی و اجرایی، از الزامات تحقق استقلال و اثربخشی حسابرسی دولتی است.

رئیس هیئت دیوان محاسبات ایران با تأکید بر نقش نوآوری و فناوری‌های نوین در تحول روش‌های حسابرسی، حرکت از بررسی‌های محدود و عمدتاً پسینی به سمت نظارت مستمر، پیشگیرانه و مبتنی بر ریسک را ضروری دانست. این رویکرد می‌تواند زمینه شناسایی به‌موقع مخاطرات مالی، ارتقای کیفیت نظارت و تقویت صیانت از منابع عمومی را فراهم کند.

کیایی در تشریح دیدگاه دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران درباره آینده حسابرسی دولتی اظهار داشت: «از دیدگاه دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران، نهاد عالی حسابرسی آینده باید مستقل، حرفه‌ای، داده‌محور و آینده‌نگر باشد.»

وی همچنین روزآمدسازی روش‌های حسابرسی و تقویت ظرفیت‌های تخصصی و فناورانه را از الزامات تحول در این حوزه دانست و بر اهمیت جایگاه قانونی دیوان محاسبات در تحقق نظارت مالی مستمر، ارتقای پاسخ‌گویی و صیانت از منابع عمومی تأکید کرد.

بررسی استقلال نهادی و فناوری‌های نوین حسابرسی

در ادامه اجلاس، رؤسا و نمایندگان دیوان‌های محاسبات کشور‌های شرکت‌کننده دیدگاه‌های خود را درباره چالش‌ها و الزامات تحول در نهاد‌های عالی حسابرسی مطرح کردند.

همچنین در پنل تخصصی با موضوع «چارچوب نهادی، استقلال و حوزه اختیارات دیوان‌های محاسبات»، ابعاد مختلف استقلال نهادی و حدود صلاحیت‌های قانونی این نهاد‌ها بررسی شد. نقش حسابرسی دیجیتال، هوش مصنوعی و نوآوری‌های فناورانه در توسعه روش‌های حسابرسی و ارتقای ظرفیت‌های نظارتی نیز از محور‌های مورد بحث در این نشست بود.

مباحث مطرح‌شده در این اجلاس بر اهمیت بازنگری مستمر در روش‌های حسابرسی، توسعه توانمندی‌های حرفه‌ای و فناورانه و تقویت چارچوب‌های نهادی برای پاسخ‌گویی به الزامات در حال تحول نظارت بر منابع عمومی متمرکز بود.