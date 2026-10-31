به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از تاجیکستان؛ مصالح ساختمانی، سیمان، آجر، بتن، گچ و سنگ‌های ساختمانی و تزئینی در این نمایشگاه ارائه شده است و شرکت‌های ایرانی صنایع فولاد و متالورژی، میلگرد، تیرآهن، لوله‌های صنعتی و انواع پروفیل‌های فلزی در این نمایشگاه حضور چشمگیر دارند.

معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه ۵۰ درصد تجارت ایران و تاجیکستان را صنعت ساختمان تشکیل می‌دهد، گفت: تاجیکستان به علت اشتراکات زبانی و فرهنگی یکی از در دسترس‌ترین بازار‌های صادراتی برای شرکت‌های منطقه به ویژه ایران است و با توجه به موقعیت جغرافیایی تاجیکستان حضور در این بازار می‌تواند راهی برای ورود به بازار کشور‌های همسایه مانند ازبکستان، قرقیزستان و حتی افغانستان باشد.

جمشیدی تاکید کرد: حمایت اتاق‌های بازرگانی مشترک و بخش‌های دولتی باعث شد تا سطح کیفی قرارداد‌های منعقد شده در این دوره نسبت به سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشته باشد.