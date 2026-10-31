سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک تهران با تاکید بر لزوم حمایت از طراحان در چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر، گفت: در تهران حدود ۲۰ هزار فعال صنعت پوشاک فعالیت دارند و حدود هزار نفر سرمایه‌گذار مشتاق حضور در این صنعت هستند.

ابوالقاسم شیرازی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در سخنانی با اشاره به پیشینه جشنواره مد و لباس فجر اظهار کرد: این جشنواره در گذشته نیز تأثیر زیادی داشته ولی کافی نبوده است؛ هر سال که گذشته، به‌ویژه با مدیریت جدید و رویکردی که کارگروه مد و لباس در سایه شورای فرهنگ عمومی اتخاذ کرده، بسیار موثر واقع شده است.

سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک تهران گفت: چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر در سال‌های اخیر با رویکرد جدید کارگروه مد و لباس، اقبال مردم و مصرف‌کنندگان در طبقات مختلف را به‌ویژه میان دانشجویان، دبیران، معلمان، اساتید و بانوان افزایش داده است.

وی گفت: باید این جشنواره، با حضور تمام صنعتگران و افرادی که دغدغه دارند، به‌ویژه اصحاب فرهنگی که به‌طور ویژه وارد این عرصه شده‌اند و مطالعات خوبی در بخش پوشاک بانوان در اجتماع انجام داده‌اند، نتایج بهتری به دست آورد.

شیرازی افزود: انبوه‌سازی این مدل‌ها که پشتشان مطالعات خوبی دارد و توانسته اعتماد طبقات مختلف به‌ویژه بانوان عزیز را جلب کند، از وظایف کارگروه مد و لباس است و اتحادیه‌ها و تشکل‌ها می‌توانند با حضور در این جشنواره‌ها، این مدل‌ها را ارائه و توسعه دهند.

سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک تهران با اشاره به ضعف طراحان در ارائه خلاقیت‌هایشان گفت: طراحان ما باید برای ارائه خلاقیت‌ها و نوآوری‌هایشان مطالعات عقبه‌ای داشته باشند که این امر وجود نداشته است. فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های الزهرا، شریعتی و هنر کارشان تئوری است.

وی افزود: نزدیک به پنج سال است که در مرکز پژوهش‌ها و نوآوری اتحادیه پوشاک، طراحان فارغ‌التحصیل دانشگاهی را به کار می‌گیریم و آنها را تخصصی و عملیاتی وارد کار می‌کنیم. این افراد دوره‌های عملیاتی می‌بینند و پس از آنکه تخصصی پیدا می‌کنند و خلاقیتشان شکوفا می‌شود، به کارخانجات صنعتی پوشاک متصل می‌کنیم.

شیرازی خاطرنشان کرد: بسیاری از طراحان علاقه‌مندند خودشان سرمایه‌گذاری کنند و در این رابطه نیز به آنها کمک کرده و سکوی فروش ایجاد می‌کنیم؛ امسال نیز این نمایشگاه می‌تواند موثر واقع شود.

رئیس انجمن حمایت از صنایع پوشاک و زنجیره ارزش با تاکید بر لزوم حمایت از طراحان در جشنواره، گفت: کارگروه مد و لباس در سطح استان‌های مختلف می‌تواند نتایجی در این جشنواره به دست آورد تا بتوانیم انبوه‌سازی کنیم و طراحان را حمایت کنیم.

وی افزود: برخی از طراحان فاقد سرمایه هستند و ما سرمایه‌گذاران زیادی در صنف و تشکل‌ها داریم که وقتی با این طراحان متصل شوند، می‌توانند موثر واقع شوند. سرمایه یک کارآفرین و یک طراح می‌تواند آن خلاقیت و شکوفایی را در جشنواره‌ها نشان دهد و موجب استقبال مردم، انبوه‌سازی و تجاری‌سازی شود.

شیرازی از دولتمردان و کارگروه مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقاضا کرد که به طراحان و تولیدکنندگان کمک کنند و افزود: باید موانعی که وجود دارد و همواره دست‌وپاگیر است، برطرف شود.

وی گفت: به‌عنوان نماینده تولیدکنندگان، صنعتگران و فروشندگان پوشاک، خواهشم این است که از بخشنامه‌های متعدد و سامانه‌های متعدد پرهیز کنند و اجازه دهند بخش خصوصی فعالیتش را آغاز کند. اگر این بخشنامه‌ها و موانع دستوری نباشد، امروز تمام تولیدکنندگان می‌توانند با حفظ شئونات و خط قرمز‌های موجود، صنعت پوشاک را پویاتر و شکوفاتر کنند.

سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک تهران در پایان با اشاره به ظرفیت‌های این صنعت، گفت: در تهران بالغ بر ۲۰ هزار فعال صنعت پوشاک فعالیت دارند و حدود هزار نفر سرمایه‌گذار مشتاق حضور در این صنعت هستند؛ زیرا صنعت پوشاک هم جذابیت دارد و هم سودآور است.

شیرازی تاکید کرد: اگر بتوانیم بازار طراحان را به این سرمایه‌گذاران مایل، به‌ویژه با حضور در جشنواره‌ها، به هم متصل کنیم، نتایج بسیار خوبی به دست خواهیم آورد.