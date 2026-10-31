برنامه‌های «سایه‌روشن تاریخ»، با بررسی رویداد‌های و تحولات سیاسی و تاریخی ایران و جهان، «ققنوس»، با بررسی رویداد‌های فرهنگی کشور، «بیمارستان صبا»، با موضوع تلفن همراه و عوارض آن بر سلامتی و «آبادی باز» با معرفی روستای وارک استان لرستان، از رادیو فرهنگ و صبا پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ، برنامه تخصصی «سایه‌روشن تاریخ» را با پرداختن به رخداد‌های سرنوشت‌ساز و تحلیل تحولات سیاسی و تاریخی ایران و جهان پخش می کند.

برنامه رادیویی «سایه‌روشن تاریخ» امروز از ساعت ۱۶ تا ۱۷ با بررسی عمیق رویداد‌های تاریخی و تحلیل مسائل روز پخش می‌شود.

این برنامه که تهیه‌کنندگی و نویسندگی آن را یلدا احتشامی بر عهده دارد، در بخش‌های گوناگون به واکاوی زوایای ناگفته تاریخ می‌پردازد. «قراردادها» با موضوع فرقه اسماعیلیه، «نقطه‌های پنهان» با بررسی نبرد اوپیس در دوره هخامنشیان، و «معماری قدرت» با تبیین دکترین گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، از مهم‌ترین بخش‌های این هفته است.

همچنین برنامه در بخش «پهلوی به روایت تاریخ» به ماجرای فرار نخستین رئیس ساواک (تیمور بختیار) به عراق می‌پردازد و در بخش «آقای خبرنگار»، کارنامه بازرگان به‌عنوان نخست‌وزیر را مرور می‌کند.

بررسی و تحلیل مسائل روز ایران و جهان و واکاوی رویداد‌های هفته گذشته نیز در بخش «پشت پرده اکنون» با کارشناسی محمد ساجدی انجام می‌شود.

علاوه بر این، روزشمار تاریخ با اجرای راضیه گردکاهد و بخش تعاملی برنامه با اجرای ساناز روزبهانی تقدیم مخاطبان می‌شود.

اجرای این برنامه بر عهده سید حامد موسوی است.

مجله ادبی و هنری «ققنوس» با پرداختن به تازه‌ترین رویداد‌های فرهنگی، معرفی آثار مکتوب، بررسی میراث کهن و گفت‌و‌گو با چهره‌های ادبی از شبکه رادیویی فرهنگ پخش می شود.

این برنامه امروز از ساعت ۱۵ با رویکرد بررسی رویداد‌های ادبی و فرهنگی از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

«ققنوس» به تهیه‌کنندگی مریم مردانی، نویسندگی معصومه علوی‌نکو و گویندگی مهدی محمدیان اجرا می‌شود و مرتضی صداقتگو به‌عنوان مشاور محتوایی در آن حضور دارد. در بخش‌های گفت‌وگوی این برنامه، سیدرضا صداقت حسینی، کارشناس ارزشیابی نسخ خطی مدیریت مخطوطات آستان قدس رضوی، پیرامون رونمایی از نسخه خطی ارزشمند «تاریخ بیهقی» در گنجینه رضوی سخن می‌گوید.

همچنین مهرداد جلیلی‌کیا، دبیر استانی جشنواره ادبیات داستانی بسیج در اردبیل، جزئیات انتشار فراخوان دوازدهمین جایزه داستان کوتاه «ادب» را تشریح می‌کند. بررسی دوگانگی در مواجهه با واژه‌های بیگانه نیز با کارشناسی دکتر محمدعلی الستی، استاد زبان‌شناس اجتماعی، در برنامه واکاوی می‌شود.

پخش برنامک‌های متنوع از جمله «یک شعر یک شاعر» با مرور اشعاری از سلمان هراتی و قیصر امین‌پور، «شعری که زندگی‌ست» با اجرای دکتر شکرالهی، و «روزشمار ادبی» با نگاهی به زندگی و آثار قیصر امین‌پور و سلمان هراتی، از دیگر بخش‌های این مجله ادبی است. در بخش مشارکت مخاطبان نیز این پرسش مطرح می‌شود که «سلمان هراتی چگونه با زبان شعر، از عشق به وطن و مردم سخن می‌گوید؟»

برنامه طنز و آموزشی «بیمارستان صبا» این هفته با نگاهی طنازانه به سراغ یکی از اعضای جدایی‌ناپذیر زندگی امروز یعنی تلفن همراه رفته و عوارض جسمی و روحی خیره‌شدن مداوم به صفحه جادویی گوشی‌ها را زیر ذره‌بین می‌برد.

«بیمارستان صبا» امروز با موضوع «تلفن همراه و عوارض آن بر سلامتی» پخش می شود و این پرسش را مطرح می‌کند که استفاده بیش از حد از گوشی‌های هوشمند چه تأثیری بر سلامت جسم و روان انسان دارد؟

خیره شدن طولانی‌مدت به صفحه نمایش گوشی، علاوه بر ایجاد خستگی در چشم و آسیب به ستون فقرات و گردن، می‌تواند زمینه‌ای برای کاهش تحرک، اختلالات خواب و افزایش استرس‌های روزمره فراهم کند. در این قسمت از «بیمارستان صبا»، آسیب‌ها و عوارض استفاده نادرست از تلفن همراه از زاویه‌ای طنز و سرگرم‌کننده بررسی می‌شود.

پزشکان و بیماران خیالی «بیمارستان صبا» در موقعیت‌های آشنا و گاه خنده‌دار، درباره اثرات منفی اعتیاد به فضای مجازی و گوشی‌های هوشمند بر روی بدن صحبت می‌کنند و به این موضوع می‌پردازند که چگونه می‌توان با مدیریت زمان و استفاده صحیح، از تکنولوژی در جهت بهبود سبک زندگی بهره برد و از عوارض جانبی آن پیشگیری کرد.

این برنامه همچنین به نکاتی درباره استفاده آگاهانه از فناوری‌های نوین می‌پردازد و مخاطبان را با این پرسش همراه می‌کند که آیا تلفن همراه ابزاری برای ارتباط بهتر است یا می‌تواند سلامتی جسم و روان ما را به مخاطره بیندازد؟

«بیمارستان صبا» برنامه‌ای طنز و آموزشی است که با استفاده از شخصیت‌ها و موقعیت‌های نمایشی، موضوعات مرتبط با سلامت و زندگی روزمره را با زبانی ساده، سرگرم‌کننده و قابل فهم برای مخاطبان روایت می‌کند.

«بیمارستان صبا» شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۶:۴۵ به تهیه‌کنندگی وحید کمالی‌زاده از رادیو صبا پخش می‌شود.

«آبادی باز» در ادامه سفر‌های خود به روستا‌های دیدنی ایران، امروز راهی استان لرستان می‌شود تا شنوندگان را با جاذبه‌های طبیعی، بافت روستایی و آبشار زیبای روستای وارک آشنا کند.

این برنامه با معرفی روستای وارک از توابع استان لرستان، شنوندگان را با پیشینه تاریخی، جاذبه‌های طبیعی و ظرفیت‌های زندگی روستایی در این منطقه آشنا می‌کند.

برنامه «آبادی باز» با نگاهی به زندگی روستایی در نقاط مختلف کشور، تلاش می‌کند جلوه‌هایی از فرهنگ بومی، آداب و رسوم، طبیعت و ویژگی‌های اجتماعی روستا‌ها را به مخاطبان معرفی کند و زمینه آشنایی بیشتر آنان با ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده مناطق مختلف ایران را فراهم آورد.

روستای وارک در منطقه‌ای سرسبز و کوهستانی در استان لرستان (بخش پاپی در محدوده خرم‌آباد) قرار دارد و با برخورداری از طبیعت بکر، جنگل‌های انبوه بلوط، کوه‌های سر به فلک کشیده و چشم‌انداز‌های روستایی، جلوه‌ای از ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری این منطقه را به نمایش می‌گذارد. جوشش چشمه‌های زلال و رودخانه‌های خروشان در دل کوهستان، طراوت ویژه‌ای به این روستای کوهستانی بخشیده است.

وجود جاذبه‌های طبیعی بی‌نظیری همچون آبشار معروف و دوطبقه وارک در پیرامون این روستا، در کنار پوشش گیاهی غنی و درختان کهنسال بلوط، از دیگر ظرفیت‌های این منطقه است که می‌تواند زمینه‌ساز رونق گردشگری روستایی، بوم‌گردی و معرفی بیشتر جاذبه‌های طبیعی استان لرستان باشد.

برنامه «آبادی باز» با معرفی روستای وارک، فرصتی برای آشنایی شنوندگان با هویت بومی، داشته‌های طبیعی و سبک زندگی روستایی این منطقه فراهم می‌کند و بر اهمیت شناخت و پاسداشت میراث طبیعی و ظرفیت‌های بومی روستا‌های کشور تأکید دارد.

برنامه «آبادی باز» از شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه رادیویی صبا پخش می‌شود.