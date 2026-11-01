با حضور مسئولان در شهرستان بویین‌میاندشت، از پنج طرح نیمه‌تمام این شهرستان بازدید و علت تأخیر در تکمیل این طرح‌ها بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این بازدید، طرح‌های زیرگذر شرقی، بیمارستان برکت امام رضا (ع)، ساختمان دانشگاه پیام نور، مجتمع فرهنگی و استخر شنا بررسی شد.

محمود درویشی، فرماندار بویین‌میاندشت، گفت: برخی از این طرح‌ها بیش از ۱۲ سال از آغاز عملیات اجرایی آنها می‌گذرد.

وی افزود: بیمارستان ۶۴ تخت‌خوابی شهرستان برای تکمیل به یک همت و سایر طرح‌ها به ۴ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارند.

فرماندار بویین میاندشت گفت: برای تکمیل مجتمع فرهنگی، در حال رایزنی با بخش خصوصی هستیم تا سرمایه‌گذاران با استفاده از ظرفیت راه‌اندازی بازارچه محلی در اطراف این مجموعه، در تکمیل ساختمان مجتمع مشارکت کنند.

رضا کیخایی، مدیر شبکه بهداشت و درمان بویین‌میاندشت، نیز موافقت اصولی کمیسیون ماده ۲۰ را از موانع اصلی تکمیل بیمارستان دانست و خواستار اعلام نظر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره نیاز شهرستان به بیمارستان شد.

حسین مهدوی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان هم گفت: استخر شنا به مرحله پایانی رسیده و برای تکمیل آن ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

محمود جعفری، رئیس اداره راه و شهرسازی بویین‌میاندشت، نیز درخصوص زیرگذر شرقی گفت: این طرح پس از بازنگری و اصلاح، برای تأمین ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار به شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور معرفی شده است و پس از تأمین اعتبار، به مناقصه گذاشته می‌شود.