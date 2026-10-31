به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نادرقلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: پیرو پیگیری‌های قبلی در خصوص گازسوز شدن نیروگاه شازند و انعقاد تفاهم‌نامه وزرای نفت و نیرو مبنی بر تامین سوخت پاک در فصل سرد سال برای این نیروگاه، نیمی از ظرفیت نیروگاه شازند از حالت مازوت‌سوزی خارج و به حالت گازسوز تغییر یافته است. وی افزود: پیگیری‌ها برای تامین سوخت پاک نیمی دیگر از ظرفیت نیروگاه ادامه دارد تا مردم اراک به یکی از حقوق اصلی خود یعنی هوای پاک دست یابند.