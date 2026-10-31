تالارهای مختلف بورس کالای ایران امروز شنبه (۹ آبان ۱۴۰۵)، میزبان عرضه ۲۰۴ هزار و ۳۴۸ تن محصول هستند که سهم قابل‌توجهی از آن به محصولات صنعتی و معدنی اختصاص دارد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ در تالار صنعتی و معدنی، ۸۱ هزار و ۴۳۰ تن محصول روی تابلو می‌رود که شامل ۸۰ هزار و ۹۳۰ تن فولاد و ۵۰۰ تن قیر و آند آلومینیوم است.

در تالار صادراتی کیش نیز ۱۰۸ هزار و ۸۸۰ تن محصول عرضه می‌شود که از این میزان، ۵۸ هزار و ۲۴۰ تن سیمان، ۱۹ هزار تن کلینکر، ۵ هزار تن فولاد و ۱۲۰ تن مس است.

همچنین؛ ۲۶ هزار و ۴۴۰ تن قیر و ۸۰ تن عایق رطوبتی در این تالار عرضه می‌شود.

در سایر تالار‌ها نیز ۱۲ هزار و ۴۱۹ تن محصول در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی شامل ۱۰ هزار تن مواد شیمیایی، یک هزار و ۴۱۹ تن مواد پلیمری و یک هزار تن قیر عرضه خواهد شد.

همچنین تالار فرعی میزبان عرضه یک هزار و ۶۱۹ تن مواد پلیمری و فرآورده‌های نفتی است.