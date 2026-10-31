در دویست و چهل و سومین شب از اجتماعات مردمی، دانشجویان اهوازی با در پویش هم عهدی، بیعت مجدد خود را با مقام معظم رهبری اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دانشجویان اهوازی با برپایی تجمع در دانشگاه شهید چمران اهواز ضمن لبیک گفتن به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای در پاسخ به نامه جمعی از دانشجویان، آمادگی خود را برای توسعه و پیشرفت و دفاع از ایران اسلامی اعلام کردند.

دانشجویان شرکت کننده در پویش هم عهدی با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، میثاق دوباره خود را آرمان‌های امامین انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر اعلام کردند.