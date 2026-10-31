رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی از فعالیت ۴ هزار و ۹۳۰ تخت بیمارستانی در استان خبر داد و گفت: برای رسیدن به میانگین کشوری شاخص تخت بیمارستانی، ۲ هزار تخت دیگر به ظرفیت درمانی استان نیاز است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمدامین ولی‌زاد با اشاره به ظرفیت فعلی تخت‌های بیمارستانی آذربایجان‌غربی اظهار کرد: در حال حاضر ۴ هزار و ۹۳۰ تخت فعال بیمارستانی در استان وجود دارد که از این تعداد، ۳ هزار و ۸۲۴ تخت در بیمارستان‌های دانشگاهی، ۲۴۸ تخت در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی، ۱۸۰ تخت در بیمارستان‌های نیروهای مسلح و ۶۸۰ تخت نیز در بیمارستان‌های خصوصی و خیریه فعال است.

وی با بیان اینکه شاخص تخت بیمارستانی استان به ازای هر هزار نفر جمعیت در سال جاری ۱.۷ است، افزود: این شاخص در کشور به‌طور میانگین ۲.۲ بوده و آذربایجان‌غربی از این نظر در بین ۱۰ استان برتر کشور قرار دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی با اشاره به فاصله استان با میانگین کشوری در شاخص تخت بیمارستانی تصریح کرد: برای رسیدن به میانگین کشوری این شاخص، باید حدود ۲ هزار تخت بیمارستانی به ظرفیت موجود استان اضافه شود.

ولی‌زاد همچنین میانگین ضریب اشغال تخت‌های بیمارستانی استان در سال جاری را ۶۶ درصد اعلام کرد و گفت: مرکز آموزشی درمانی رازی با ۹۰ درصد، بیشترین ضریب اشغال تخت را در استان دارد و بیمارستان پلدشت نیز با ۲۰ درصد، کمترین میزان اشغال تخت را به خود اختصاص داده است.

وی در ادامه افزایش ظرفیت تخت‌های بیمارستانی را از مؤلفه‌های مهم ارتقای زیرساخت‌های نظام سلامت و بهبود دسترسی جمعیت به خدمات درمانی به شمرد و افزود: پایین بودن این شاخص در مقایسه با میانگین کشوری می‌تواند در شرایط افزایش مراجعات و نیاز به بستری، فشار بیشتری بر ظرفیت مراکز درمانی وارد کند و دسترسی به خدمات بستری را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، توسعه و تجهیز بیمارستان‌ها، افزایش تخت‌های فعال متناسب با پراکندگی جمعیت و نیاز مناطق مختلف و همچنین توزیع متوازن امکانات درمانی، نقش مهمی در کاهش فشار بر مراکز پرتردد، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش آمادگی نظام سلامت استان برای پاسخگویی به نیازهای درمانی شهروندان دارد.