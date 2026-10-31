برخورد موتورسیکلت با خودرو در خیابان لعلی اراک؛ سه نوجوان مصدوم شدند
بر اثر برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با خودرو در خیابان لعلی اراک، سه نوجوان ۱۶ و ۱۷ ساله مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
بنا بر اعلام روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، در پی گزارش تلفنی به سامانه اورژانس ۱۱۵ مبنی بر برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با خودرو در خیابان لعلی اراک، بلافاصله کارشناسان فوریتهای پزشکی پایگاه اورژانس خیرساز اروجلو به محل حادثه اعزام شدند.
در این سانحه سه نوجوان ۱۶ و ۱۷ ساله مصدوم شدند. کارشناسان اورژانس ۱۱۵ پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و تثبیت وضعیت مصدومان، آنان را برای ادامه روند درمان به بیمارستان حضرت ولیعصر (ع) اراک منتقل کردند. این حادثه روز جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵ رخ داده است.