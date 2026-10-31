برخورد موتورسیکلت با خودرو در خیابان لعلی اراک؛ سه نوجوان مصدوم شدند

بر اثر برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با خودرو در خیابان لعلی اراک، سه نوجوان ۱۶ و ۱۷ ساله مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.