به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیر گروه اکولوژیک مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست؛ با اشاره به تدوین برنامه الگوی کشت گیاهان دارویی و نقشه راه استان‌ها گفت: این برنامه، استانی و داده‌محور است و با هدف گذار از کشت پراکنده و سلیقه‌ای به سمت کشت برنامه‌ریزی‌شده، اقتصادی و مبتنی بر ظرفیت‌های منطقه‌ای طراحی شده است.

مریم مکی‌زاده افزود: در سال‌های گذشته توسعه کشت گیاهان دارویی با وجود کم‌آب‌بر بودن و ارزش‌افزوده بالا، بیشتر بر اساس تجربه‌های محلی کشاورزان و نیاز‌های مقطعی بازار انجام می‌شد و کمتر به ظرفیت‌های اکولوژیک، ظرفیت واحد‌های فرآوری و نیاز واقعی صنایع داروسازی، غذایی و آرایشی ـ بهداشتی توجه می‌شد، اما در برنامه جدید تلاش شده است کل زنجیره ارزش، از تأمین نهاده‌ها شامل بذر و آب تا بازار تضمینی و فروش به کارخانه فرآوری، دیده شود.

وی گفت: در این برنامه در سطح هر استان، شهرستان و منطقه اقلیمی مشخص شده است که کدام گونه با چه سطحی کشت شود و کشاورز در پایان محصول خود را به کدام واحد فرآوری تحویل دهد. این طراحی با تلفیق داده‌های اقلیمی، ظرفیت‌های اکولوژیک، منابع آب آبی و سبز، شرایط خاک، ظرفیت واحد‌های فرآوری در استان و استان‌های همجوار و نیاز بازار داخلی و صادراتی انجام شده است.

مدیر گروه اکولوژیک مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع؛ یکی از مهم‌ترین محور‌های این نقشه راه را توجه به منابع طبیعی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی عنوان کرد و گفت: برخی گونه‌های دارویی انحصاری و بومی کشور مانند آنغوزه، باریجه، آویشن شیرازی، موسیر و زرین‌گیاه به علت برداشت‌های بی‌رویه در معرض انقراض قرار گرفته‌اند. در برنامه الگوی کشت، حفاظت از ذخایر ژنتیکی و اهلی‌سازی گونه‌های در معرض تهدید در اولویت قرار گرفته است.

به گفته وی، توسعه کشت و اهلی‌سازی این گونه‌ها در نقشه راه همه استان‌ها دیده شده است تا علاوه بر تأمین ماده اولیه صنایع داروسازی، فرصتی برای احیای رویشگاه‌های طبیعی نیز فراهم شود.