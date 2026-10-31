مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه از آغاز برنامه‌ریزی منسجم برای اجرای طرح راهداری زمستانی ۱۴۰۵ خبر داد و بر ضرورت آمادگی عملیاتی راهداران، تجهیز ناوگان و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای حفظ ایمنی و تداوم تردد در محورهای مواصلاتی استان تأکید کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، علی سلیمی در نشست شورای راهداری با اشاره به ضرورت آمادگی زودهنگام برای مواجهه با شرایط جوی فصل سرما اظهار داشت: راهداری زمستانی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی مستمر و بهره‌گیری هدفمند از تمامی ظرفیت‌های انسانی و تجهیزاتی است تا خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای در شرایط نامساعد جوی بدون وقفه انجام شود.

وی افزود: در تدوین برنامه عملیاتی راهداری زمستانی، شرایط اقلیمی، موقعیت جغرافیایی و میزان آسیب‌پذیری محور‌های مواصلاتی استان مورد توجه قرار می‌گیرد و بر همین اساس، تأمین و آماده‌سازی ماشین‌آلات، سازماندهی نیرو‌های عملیاتی و جانمایی گروه‌های راهداری متناسب با نیاز هر محور انجام خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه با تأکید بر ارتقای سرعت و کیفیت خدمات‌رسانی تصریح کرد: کاهش فاصله زمانی میان اعلام شرایط اضطراری تا آغاز عملیات، تسریع در انجام مأموریت‌های راهداری و پاسخگویی مؤثر به نیاز‌های کاربران جاده‌ای از اولویت‌های اصلی قرارگاه راهداری زمستانی است.

سلیمی همچنین بر ضرورت نظارت میدانی مدیران و رؤسای ادارات شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: مدیریت موفق عملیات زمستانی تنها به تأمین امکانات محدود نمی‌شود، بلکه حضور مؤثر مسئولان در میدان، شناخت دقیق مشکلات محور‌ها و تصمیم‌گیری به‌موقع، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش کارآمدی مجموعه راهداری دارد.

وی با اشاره به تجارب ارزشمند مجموعه راهداری استان در اجرای مأموریت‌های زمستانی خاطرنشان کرد: دانش و تجربه نیرو‌های عملیاتی در کنار همدلی، مسئولیت‌پذیری و روحیه جهادی راهداران، پشتوانه اصلی اجرای موفق این طرح است و انتظار می‌رود تمامی واحد‌های ستادی و شهرستانی با انسجام و تعامل حداکثری، برای تحقق اهداف قرارگاه زمستانی تلاش کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: هدف اصلی از تشکیل قرارگاه راهداری زمستانی، ایجاد آمادگی حداکثری پیش از آغاز بارش‌ها، مدیریت هماهنگ عملیات برف‌روبی و مقابله با یخ‌زدگی و فراهم‌سازی شرایط تردد ایمن و روان برای هم‌وطنان در تمامی محور‌های مواصلاتی استان است