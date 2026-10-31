رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی طی امروز گفت: فعالیت این سامانه بارشی موجب بارش رگبار باران و غرش آذرخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،محمد امیدفر با بیان اینکه برای آگاهی مردم از شرایط جوی و انجام اقدامات پیشگیرانه هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است گفت:این شرایط جوی اواخر امروز در این استان حاکم خواهد شد و از فردا از شدت ناپایداری کاسته می‌شود.

وی اظهار کرد: از روز دوشنبه سامانه بارشی زودگذر وارد جوی استان می‌شود و فعالیت آن تا اواخر روز سه شنبه ادامه می‌یابد و موجب بارش‌های رگباری، آبگرفتگی معابر و در نواحی مستعد بارش تگرگ می‌شود.

رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه روز چهارشنبه پدیده قابل ملاحظه‌ای روی نخواهد داد گفت:اواخر روز پنجشنبه دوباره سامانه بارشی دیگری وارد جو استان می‌شود و فعالیت آن تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.