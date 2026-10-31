پخش زنده
امروز: -
هفته نهم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ بسکتبال لیگ قهرمانان اروپا - یورولیگ به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابتها ۲۰ تیم حضور دارند که به صورت دورهای رقابت میکنند و در پایان ۶ تیم برتر به دور حذفی صعود میکنند و تیمهای هفتم تا دهم به دور پلی این میروند. نتایج ادامه مسابقات به این شرح است:
آناتولی اِفِس پیلسن ترکیه ۸۳ - ۶۸ پاناتینایکوس آکتور یونان
المپیاکوس یونان ۸۴ - ۷۸ آرمانی میلان ایتالیا
ستاره سرخ بلگراد صربستان ۱۰۳ - ۷۳ بایرن مونیخ آلمان
رئال مادرید اسپانیا ۹۵ - ۷۶ فنرباغچه تارفین ترکیه
ژالگیریس لیتوانی ۸۷ - ۸۰ پارتیزان موتسارت صربستان
آسول فرانسه ۹۴ - ۷۹ دپورتیوو باسکونیا اسپانیا
ویرتوس بولونیا ایتالیا ۱۰۱ - ۱۰۳ بشیکتاش استانبول ترکیه
بارسلونا بسکت اسپانیا ۹۸ - ۹۴ والنسیا بسکت اسپانیا
- در جدول یورولیگ تیمهای پاناتینایکوس آکتور و المپیاکوس یونان با ۷ برد و ۲ باخت اول و دوم هستند و تیمهای ستاره سرخ بلگراد صربستان و رئال مادرید اسپانیا با ۶ پیروزی و ۳ باخت در ردههای سوم و چهارم جای گرفتند.