سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان‌غربی از جهش چشمگیر شاخص‌های محیط‌زیستی دریاچه ارومیه خبر داد؛ بر اساس آخرین آمار، حجم آب این دریاچه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ برابر شده و وسعت آن نیز بیش از ۳۰۰ درصد رشد یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مهدی رستمی‌نژاد، سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان‌غربی، افزود: حجم آب دریاچه ارومیه از ۲۵۰ میلیون مترمکعب در سال گذشته، به ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

وی با تاکید بر این روند صعودی، این رشد را معادل افزایش ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعبی یا همان رشد ۹۲۰ درصدی توصیف کرد.

او همچنین به تغییرات چشمگیر در پهنه آبی دریاچه اشاره کرد و گفت: وسعت دریاچه از ۴۶۰ کیلومتر مربع به ۱هزار و ۹۷۱ کیلومتر مربع رسیده که نشان‌دهنده رشد ۳۲۸ درصدی است. همچنین تراز سطح آب با یک متر و ۱۴ سانتی‌متر افزایش، به ارتفاع ۱۲۷۰.۵۹ متری رسیده است.

وی در ادامه به بررسی اقدامات عملیاتی برای حفظ این روند پرداخت و از اجرای پویش «رود روان» به‌عنوان راهکار اصلی گفت.

وی افزود: هدف از این پویش، لایروبی و رفع انسداد مسیر رودخانه‌هاست تا روان‌آب‌ها بدون مانع به دریاچه برسند. در شرایط فعلی، مدیریت مسیر‌های انتقال آب و رفع رسوبات انباشته‌شده در رودخانه‌ها برای بهره‌برداری حداکثری از بارش‌ها حیاتی است.

رستمی‌نژاد در پایان تأکید کرد که احیای دریاچه ارومیه یک مأموریت ملی است که تنها با مشارکت همگانی، از جمله کشاورزان، دهیاران و تشکل‌های مردم‌نهاد در کنار دستگاه‌های اجرایی میسر خواهد بود.