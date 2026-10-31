بزرگترین صرافی رمزارز جهان، بایننس، قربانی بزرگترین سرقت تاریخ این بازار شد؛ حمله‌ای که با خروج ۱۸ هزار بیت‌کوین در چند دقیقه، اعتماد به زیرساخت‌های بازار را با چالشی جدی روبه‌رو کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، بایننس در گزارشی رسمی اعلام کرد: در پی یک حمله امنیتی پیچیده، دارایی‌هایی به ارزش ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از این صرافی خارج شده است. بر اساس بررسی‌ها، مهاجم احتمالاً با نفوذ به رایانه قابل‌حمل یکی از مهندسان صرافی، از یک مسیر دسترسی فنی برای ثبت درخواست‌های برداشت غیرمجاز استفاده کرده است. این حادثه منجر به سقوط قیمت بیت‌کوین به محدوده ۷۶ هزار دلار و لیکویید شدن ۱.۵ میلیارد دلار از موقعیت‌های معاملاتی اهرمی شد.

(گزارش مرتضی ایزدپناه)