فرماندار ویژه میبد با تأکید بر ضرورت ثبت کامل تعهد اشتغال شهرستان در سامانه رصد، از دستگاه‌های اجرایی خواست نسبت به ثبت تعهدات خود و به‌روزرسانی اطلاعات سامانه به‌صورت ماهانه اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سومین جلسه کارگروه اشتغال و دومین جلسه کارگروه نظارت سال۱۴۰۵ شهرستان میبد با حضور سید مهدی طباطبائی فرماندار ویژه میبد و اعضای این کارگروه برگزار شد و پیرامون روند ثبت تعهدات اشتغال دستگاه‌های اجرایی در سامانه رصد و وضعیت پرداخت و نظارت بر تسهیلات اشتغال مورد بررسی قرار گرفت.

سید مهدی طباطبائی فرماندار ویژه میبد با تأکید بر ضرورت ثبت کامل تعهد اشتغال شهرستان در سامانه رصد، از دستگاه‌های اجرایی خواست نسبت به ثبت تعهدات خود و به‌روزرسانی اطلاعات سامانه به‌صورت ماهانه اقدام کنند.

مقرر شد با اهمیت موضوع اشتغال کارشناسان دستگاه‌های اجرایی هر دو هفته یکبار گزارش عملکرد خود را به فرمانداری ارائه نمایند و همچنین ماهیانه نسبت به برگزاری جلسه اقدام شود.

در بخش دیگری از این نشست، وضعیت تسهیلات پرداخت‌شده مورد بررسی قرار گرفت و کارگروه نظارت متشکل از فرمانداری، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نماینده دستگاه‌های اجرایی، گزارشی نسبت به بازرسی و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد تسهیلات پرداخت‌شده ارائه نمودند.

همچنین مقرر شد؛ باموارد انحرافی در نحوه استفاده از تسهیلات اعطایی، برای بررسی مجدد و اقدام لازم طبق قانون به کارگروه نظارت استان معرفی شوند.

باتوجه به ارائه گزارش دستگاه‌های اجرایی در خصوص همکاری نکردن برخی بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات مقرر شد فرمانداری پیگیری‌های لازم جهت رفع موانع و اقدامات قانونی را انجام دهد.

بر اساس گزارش ارائه‌شده در این جلسه، تاکنون از ۳۱۵ مورد اشتغال ۳۰ درصد از تعهد اشتغال در شهرستان میبد در سامانه رصد ثبت شده است.